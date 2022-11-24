24 ноября 2022

Заместитель федерального министра РФ представил в Челябинске нового руководителя

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Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, потапов андрей
Андрей Потапов находится на госслужбе более 32 лет Фото:
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В Челябинске 25 ноября официально представили нового начальника Управления министерства юстиции по региону генерал-майора в отставке Андрея Потапова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, нового начальника представил замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук.

«Хочется пожелать уделять особое внимание поставленным перед Минюстом РФ ключевым задачам. Повышать эффективное взаимодействие с органами власти Челябинской области, работать активнее с нашими коллегами из подведомственных Минюсту служб», — цитирует Забарчука пресс-служба правительства региона.

В свою очередь Потапов отметил, что деятельность минюста ему знакома по опыту работы в прокуратуре. Он выразил уверенность, что его опыт позволит повысить уровень взаимодействия со всеми министерствами и ведомствами для решения задач.

О назначении Потапова начальником регионального минюста стало известно на прошлой неделе. На этом посту он заменил Юлию Сударенко, которая в 2020 году заняла пост омбудсмена. В качестве временного руководителя структуры была назначена советник юстиции 1 класса Евгения Шангина.

Потапов более 32 лет находится на государственной службе. Последние 10 из них он провел в Челябинской области, занимая различные посты в прокуратуре региона.

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В Челябинске 25 ноября официально представили нового начальника Управления министерства юстиции по региону генерал-майора в отставке Андрея Потапова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, нового начальника представил замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук. «Хочется пожелать уделять особое внимание поставленным перед Минюстом РФ ключевым задачам. Повышать эффективное взаимодействие с органами власти Челябинской области, работать активнее с нашими коллегами из подведомственных Минюсту служб», — цитирует Забарчука пресс-служба правительства региона. В свою очередь Потапов отметил, что деятельность минюста ему знакома по опыту работы в прокуратуре. Он выразил уверенность, что его опыт позволит повысить уровень взаимодействия со всеми министерствами и ведомствами для решения задач. О назначении Потапова начальником регионального минюста стало известно на прошлой неделе. На этом посту он заменил Юлию Сударенко, которая в 2020 году заняла пост омбудсмена. В качестве временного руководителя структуры была назначена советник юстиции 1 класса Евгения Шангина. Потапов более 32 лет находится на государственной службе. Последние 10 из них он провел в Челябинской области, занимая различные посты в прокуратуре региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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