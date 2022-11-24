Заместитель федерального министра РФ представил в Челябинске нового руководителя

25 ноября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Андрей Потапов находится на госслужбе более 32 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Челябинске 25 ноября официально представили нового начальника Управления министерства юстиции по региону генерал-майора в отставке Андрея Потапова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, нового начальника представил замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук. «Хочется пожелать уделять особое внимание поставленным перед Минюстом РФ ключевым задачам. Повышать эффективное взаимодействие с органами власти Челябинской области, работать активнее с нашими коллегами из подведомственных Минюсту служб», — цитирует Забарчука пресс-служба правительства региона. В свою очередь Потапов отметил, что деятельность минюста ему знакома по опыту работы в прокуратуре. Он выразил уверенность, что его опыт позволит повысить уровень взаимодействия со всеми министерствами и ведомствами для решения задач. О назначении Потапова начальником регионального минюста стало известно на прошлой неделе. На этом посту он заменил Юлию Сударенко, которая в 2020 году заняла пост омбудсмена. В качестве временного руководителя структуры была назначена советник юстиции 1 класса Евгения Шангина. Потапов более 32 лет находится на государственной службе. Последние 10 из них он провел в Челябинской области, занимая различные посты в прокуратуре региона.

В Челябинске 25 ноября официально представили нового начальника Управления министерства юстиции по региону генерал-майора в отставке Андрея Потапова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, нового начальника представил замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук. «Хочется пожелать уделять особое внимание поставленным перед Минюстом РФ ключевым задачам. Повышать эффективное взаимодействие с органами власти Челябинской области, работать активнее с нашими коллегами из подведомственных Минюсту служб», — цитирует Забарчука пресс-служба правительства региона. В свою очередь Потапов отметил, что деятельность минюста ему знакома по опыту работы в прокуратуре. Он выразил уверенность, что его опыт позволит повысить уровень взаимодействия со всеми министерствами и ведомствами для решения задач. О назначении Потапова начальником регионального минюста стало известно на прошлой неделе. На этом посту он заменил Юлию Сударенко, которая в 2020 году заняла пост омбудсмена. В качестве временного руководителя структуры была назначена советник юстиции 1 класса Евгения Шангина. Потапов более 32 лет находится на государственной службе. Последние 10 из них он провел в Челябинской области, занимая различные посты в прокуратуре региона.