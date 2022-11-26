26 ноября 2022
25 ноября 2022

В центре Перми автомобиль врезался в винный бутик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Ленина, до реконструкции: виды, вывески, витрины, реклама. Тюмень., улица ленина, отражение, дорога, улица
Витрина от удара авто разбилась Фото:

В Перми автомобиль врезался в витрину бутика грузинских вин «Марани» по адресу ул. Горького, 58. Об инциденте, произошедшем в субботу вечером, сообщили пользователи паблика «Мой город — Пермь» соцсети «Вконтакте».

«На ул. Горького автомобиль въехал в магазин вин», — сообщается в группе. «Там бордюр на трамвайных, из-за него всех в одном месте разворачивает резко», — прокомментировал пост пользователь соцсети Александр Максимов. «Всех. В большей или меньшей степени. Особенно на обледеневшем бордюре», — подтвердила в комментариях Светлана Мелехина.

Ранее в Перми водитель легкового автомобиля врезался в машину скорой помощи. Пассажирам обоих транспортных средств потребовалась помощь медсотрудников.

Водитель пробил витрину винного магазина

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В Перми автомобиль врезался в витрину бутика грузинских вин «Марани» по адресу ул. Горького, 58. Об инциденте, произошедшем в субботу вечером, сообщили пользователи паблика «Мой город — Пермь» соцсети «Вконтакте». «На ул. Горького автомобиль въехал в магазин вин», — сообщается в группе. «Там бордюр на трамвайных, из-за него всех в одном месте разворачивает резко», — прокомментировал пост пользователь соцсети Александр Максимов. «Всех. В большей или меньшей степени. Особенно на обледеневшем бордюре», — подтвердила в комментариях Светлана Мелехина. Ранее в Перми водитель легкового автомобиля врезался в машину скорой помощи. Пассажирам обоих транспортных средств потребовалась помощь медсотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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