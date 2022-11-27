27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Пермяки собрали деньги для матери-одиночки, чтобы ее ребенок смог ходить

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Благодаря помощи пермяков ребенок сможет отказаться от инвалидного кресла, и встать на ноги Фото:

Жительница Губахи (Пермский край) Светлана Сурсякова поблагодарила земляков, которые собрали деньги для ее девятилетнего сына-инвалида. Пост пермячки опубликован в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте». Женщина в одиночку воспитывает двух близнецов, один из которых инвалид. Недавно сын перенес операцию на ноги. После этого ему срочно потребовались ортопедические аппараты, чтобы ходить самостоятельно.

По словам Светланы Сурсяковой, у нее не было возможности найти необходимую сумму в короткие сроки, поэтому она обратилась за помощью к пермякам. «Пока мы лежали в больнице в гипсе, прошел тендер на приобретение бесплатных ортопедических аппаратов и сейчас есть возможность только их платного приобретения. Стоимость одного аппарата — 25 000 рублей, а сыну нужно два аппарата на обе ноги. Сумма для нас нереально большая, а ждать нельзя. Поэтому я и решилась обратиться к вам за помощью! Лечащий доктор сказал, что выпишет нас, как только будут аппараты, чтобы мой сын своими ногами вышел из больницы, ведь мы прошли такой долгий и трудный путь к этому», — обратилась к пользователям соцсети Сурсякова.

Всего за несколько часов удалось собрать необходимую сумму. Автор поста поблагодарила неравнодушных пермяков за помощь, понимание и отзывчивость.

URA.RU также рассказывало историю новорожденного Хамрозбека. Малышу с пороком сердца срочно требовались деньги на проведение операции, которых у его родителей-мигрантов не было. За короткий срок жители Прикамья собрали более полумиллиона рублей, благодаря чему ребенку была успешно проведена операция.

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Жительница Губахи (Пермский край) Светлана Сурсякова поблагодарила земляков, которые собрали деньги для ее девятилетнего сына-инвалида. Пост пермячки опубликован в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте». Женщина в одиночку воспитывает двух близнецов, один из которых инвалид. Недавно сын перенес операцию на ноги. После этого ему срочно потребовались ортопедические аппараты, чтобы ходить самостоятельно. По словам Светланы Сурсяковой, у нее не было возможности найти необходимую сумму в короткие сроки, поэтому она обратилась за помощью к пермякам. «Пока мы лежали в больнице в гипсе, прошел тендер на приобретение бесплатных ортопедических аппаратов и сейчас есть возможность только их платного приобретения. Стоимость одного аппарата — 25 000 рублей, а сыну нужно два аппарата на обе ноги. Сумма для нас нереально большая, а ждать нельзя. Поэтому я и решилась обратиться к вам за помощью! Лечащий доктор сказал, что выпишет нас, как только будут аппараты, чтобы мой сын своими ногами вышел из больницы, ведь мы прошли такой долгий и трудный путь к этому», — обратилась к пользователям соцсети Сурсякова. Всего за несколько часов удалось собрать необходимую сумму. Автор поста поблагодарила неравнодушных пермяков за помощь, понимание и отзывчивость. URA.RU также рассказывало историю новорожденного Хамрозбека. Малышу с пороком сердца срочно требовались деньги на проведение операции, которых у его родителей-мигрантов не было. За короткий срок жители Прикамья собрали более полумиллиона рублей, благодаря чему ребенку была успешно проведена операция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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