Пермяки собрали деньги для матери-одиночки, чтобы ее ребенок смог ходить

28 ноября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Благодаря помощи пермяков ребенок сможет отказаться от инвалидного кресла, и встать на ноги Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Губахи (Пермский край) Светлана Сурсякова поблагодарила земляков, которые собрали деньги для ее девятилетнего сына-инвалида. Пост пермячки опубликован в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте». Женщина в одиночку воспитывает двух близнецов, один из которых инвалид. Недавно сын перенес операцию на ноги. После этого ему срочно потребовались ортопедические аппараты, чтобы ходить самостоятельно. По словам Светланы Сурсяковой, у нее не было возможности найти необходимую сумму в короткие сроки, поэтому она обратилась за помощью к пермякам. «Пока мы лежали в больнице в гипсе, прошел тендер на приобретение бесплатных ортопедических аппаратов и сейчас есть возможность только их платного приобретения. Стоимость одного аппарата — 25 000 рублей, а сыну нужно два аппарата на обе ноги. Сумма для нас нереально большая, а ждать нельзя. Поэтому я и решилась обратиться к вам за помощью! Лечащий доктор сказал, что выпишет нас, как только будут аппараты, чтобы мой сын своими ногами вышел из больницы, ведь мы прошли такой долгий и трудный путь к этому», — обратилась к пользователям соцсети Сурсякова. Всего за несколько часов удалось собрать необходимую сумму. Автор поста поблагодарила неравнодушных пермяков за помощь, понимание и отзывчивость. URA.RU также рассказывало историю новорожденного Хамрозбека. Малышу с пороком сердца срочно требовались деньги на проведение операции, которых у его родителей-мигрантов не было. За короткий срок жители Прикамья собрали более полумиллиона рублей, благодаря чему ребенку была успешно проведена операция. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Губахи (Пермский край) Светлана Сурсякова поблагодарила земляков, которые собрали деньги для ее девятилетнего сына-инвалида. Пост пермячки опубликован в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте». Женщина в одиночку воспитывает двух близнецов, один из которых инвалид. Недавно сын перенес операцию на ноги. После этого ему срочно потребовались ортопедические аппараты, чтобы ходить самостоятельно. По словам Светланы Сурсяковой, у нее не было возможности найти необходимую сумму в короткие сроки, поэтому она обратилась за помощью к пермякам. «Пока мы лежали в больнице в гипсе, прошел тендер на приобретение бесплатных ортопедических аппаратов и сейчас есть возможность только их платного приобретения. Стоимость одного аппарата — 25 000 рублей, а сыну нужно два аппарата на обе ноги. Сумма для нас нереально большая, а ждать нельзя. Поэтому я и решилась обратиться к вам за помощью! Лечащий доктор сказал, что выпишет нас, как только будут аппараты, чтобы мой сын своими ногами вышел из больницы, ведь мы прошли такой долгий и трудный путь к этому», — обратилась к пользователям соцсети Сурсякова. Всего за несколько часов удалось собрать необходимую сумму. Автор поста поблагодарила неравнодушных пермяков за помощь, понимание и отзывчивость. URA.RU также рассказывало историю новорожденного Хамрозбека. Малышу с пороком сердца срочно требовались деньги на проведение операции, которых у его родителей-мигрантов не было. За короткий срок жители Прикамья собрали более полумиллиона рублей, благодаря чему ребенку была успешно проведена операция.