Владельца спа-салона с проститутками в Миассе отдали под суд

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) будут судить челябинца, который открыл спа-салон с интимными услугами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники уголовного розыска полицейского главка при содействии коллег из Миасса пресекли преступный бизнес. Организатор и три администратора — женщины, были задержаны. Доказана легализация полученного дохода в 50 тысяч рублей. Материалы направлены в суд», — уточнили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой), ч.1 ст. 241 (организация занятия проституцией, а равно содержание притона для занятий проституции), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Спа-салон с проститутками полиция со спецназом накрыли еще в мае. Организовал его 43-летний челябинец, наняв как проституток не менее 13 девушек. В числе «работниц» оказались жительницы из разных городов области.