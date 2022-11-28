28 ноября 2022

Политик Филиппо: помощь Украине обернется «самоубийством» для Европы

Экс-депутат Европарламента Филиппо: Европа поплатится триллионами евро за решение помогать Киеву
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Филиппо: Европа поплатится триллионами евро за решение помогать Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского обернется для Европы настоящим «самоубийством». Так считает лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Наша самоубийственная реакция на [конфликт] на Украине приведет к массовому переводу тысяч миллиардов евро богатства из стран ЕС в Соединенные Штаты! Наши лидеры, часто коррумпированные интересами США, являются активными соучастниками этой резни!» — отметил он на своей странице в Twitter.

Ранее Филиппо удивился словам премьер-министра Франции Элизабет Борн о том, что Франция будет поддерживать Владимира Зеленского «до конца». «Что значит „до конца“? До полного нашего разорения, полной потери власти здесь, закрытия всех наших заводов, полного прореживания нашей армии. Суицидальное безумие!» — высказался он.

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Поддержка президента Украины Владимира Зеленского обернется для Европы настоящим «самоубийством». Так считает лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Наша самоубийственная реакция на [конфликт] на Украине приведет к массовому переводу тысяч миллиардов евро богатства из стран ЕС в Соединенные Штаты! Наши лидеры, часто коррумпированные интересами США, являются активными соучастниками этой резни!» — отметил он на своей странице в Twitter. Ранее Филиппо удивился словам премьер-министра Франции Элизабет Борн о том, что Франция будет поддерживать Владимира Зеленского «до конца». «Что значит „до конца“? До полного нашего разорения, полной потери власти здесь, закрытия всех наших заводов, полного прореживания нашей армии. Суицидальное безумие!» — высказался он.
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