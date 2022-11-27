Депутат Европарламента от Франции назвал последствия поддержки Украины и призвал остановиться

Депутат Европарламента от Франции: поддержка Украины приведет к полному разорению страны
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Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Франция должна прекратить поддержку Украины, считает Флориан Филиппо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Франции призвали остановить поддержку Украины. Об этом в Twitter заявил депутат Европарламента от Франции, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«[Премьер-министр Франции Элизабет] Борн только что сказал, что Франция будет поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского „до конца“. Что значит „до конца“? До полного нашего разорения, полной потери власти здесь, закрытия всех наших заводов, полного прореживания нашей армии. Суицидальное безумие! Остановитесь!», — написал он.

Ранее депутат Европарламента также заявлял, что теракты на «Северных потоках» продемонстрировали возможность НАТО к применению ядерного вооружения. Причем, по его мнению, в подрыве «Северных потоков» виноваты США.

США и другие страны Запада начали оказывать военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ на территории страны. Во Франции потребовали от президента страны Эмманюэля Макрона и главы США Джо Байдена перестать позориться, помогая Украине. Об этом также заявлял Филиппо. Также сообщалось, что французский гражданин решил принять участие в спецоперации на стороне РФ, передают «Невские новости».

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Во Франции призвали остановить поддержку Украины. Об этом в Twitter заявил депутат Европарламента от Франции, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «[Премьер-министр Франции Элизабет] Борн только что сказал, что Франция будет поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского „до конца“. Что значит „до конца“? До полного нашего разорения, полной потери власти здесь, закрытия всех наших заводов, полного прореживания нашей армии. Суицидальное безумие! Остановитесь!», — написал он. Ранее депутат Европарламента также заявлял, что теракты на «Северных потоках» продемонстрировали возможность НАТО к применению ядерного вооружения. Причем, по его мнению, в подрыве «Северных потоков» виноваты США. США и другие страны Запада начали оказывать военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ на территории страны. Во Франции потребовали от президента страны Эмманюэля Макрона и главы США Джо Байдена перестать позориться, помогая Украине. Об этом также заявлял Филиппо. Также сообщалось, что французский гражданин решил принять участие в спецоперации на стороне РФ, передают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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