Депутат Европарламента от Франции назвал последствия поддержки Украины и призвал остановиться

Депутат Европарламента от Франции: поддержка Украины приведет к полному разорению страны

27 ноября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Франция должна прекратить поддержку Украины, считает Флориан Филиппо Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции призвали остановить поддержку Украины. Об этом в Twitter заявил депутат Европарламента от Франции, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «[Премьер-министр Франции Элизабет] Борн только что сказал, что Франция будет поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского „до конца“. Что значит „до конца“? До полного нашего разорения, полной потери власти здесь, закрытия всех наших заводов, полного прореживания нашей армии. Суицидальное безумие! Остановитесь!», — написал он. Ранее депутат Европарламента также заявлял, что теракты на «Северных потоках» продемонстрировали возможность НАТО к применению ядерного вооружения. Причем, по его мнению, в подрыве «Северных потоков» виноваты США. США и другие страны Запада начали оказывать военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ на территории страны. Во Франции потребовали от президента страны Эмманюэля Макрона и главы США Джо Байдена перестать позориться, помогая Украине. Об этом также заявлял Филиппо. Также сообщалось, что французский гражданин решил принять участие в спецоперации на стороне РФ, передают « Невские новости».

Во Франции призвали остановить поддержку Украины. Об этом в Twitter заявил депутат Европарламента от Франции, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «[Премьер-министр Франции Элизабет] Борн только что сказал, что Франция будет поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского „до конца“. Что значит „до конца“? До полного нашего разорения, полной потери власти здесь, закрытия всех наших заводов, полного прореживания нашей армии. Суицидальное безумие! Остановитесь!», — написал он. Ранее депутат Европарламента также заявлял, что теракты на «Северных потоках» продемонстрировали возможность НАТО к применению ядерного вооружения. Причем, по его мнению, в подрыве «Северных потоков» виноваты США. США и другие страны Запада начали оказывать военную и финансовую помощь Украине после начала спецоперации РФ на территории страны. Во Франции потребовали от президента страны Эмманюэля Макрона и главы США Джо Байдена перестать позориться, помогая Украине. Об этом также заявлял Филиппо. Также сообщалось, что французский гражданин решил принять участие в спецоперации на стороне РФ, передают «Невские новости».