29 ноября 2022
28 ноября 2022

Мэр из ХМАО живет дома с живыми черепахами. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков показал своих домашних черепах
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, черепаха
Дома у главы Белоярского района Сергея Маненкова живут две черепахи Фото:

Глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал, что дома у него живут две черепахи. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Я с большой любовью отношусь к домашним питомцам, у нас дома живут две маленькие черепашки. На удивление — они очень быстро растут», — написал Сергей Маненков.

Он считает, что домашние питомцы делают людей добрее и человечнее. В честь всемирного Дня домашних животных, Маненков приготовил черепашкам праздничный завтрак.

Ранее URA.RU рассказало, какие животные есть у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. У нее дома живут две собаки и кот.

Видео: telegram-канал Сергея Маненкова

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Глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал, что дома у него живут две черепахи. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я с большой любовью отношусь к домашним питомцам, у нас дома живут две маленькие черепашки. На удивление — они очень быстро растут», — написал Сергей Маненков. Он считает, что домашние питомцы делают людей добрее и человечнее. В честь всемирного Дня домашних животных, Маненков приготовил черепашкам праздничный завтрак. Ранее URA.RU рассказало, какие животные есть у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. У нее дома живут две собаки и кот. Видео: telegram-канал Сергея Маненкова
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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