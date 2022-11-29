Мэр из ХМАО живет дома с живыми черепахами. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков показал своих домашних черепах

30 ноября 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

Дома у главы Белоярского района Сергея Маненкова живут две черепахи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал, что дома у него живут две черепахи. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я с большой любовью отношусь к домашним питомцам, у нас дома живут две маленькие черепашки. На удивление — они очень быстро растут», — написал Сергей Маненков. Он считает, что домашние питомцы делают людей добрее и человечнее. В честь всемирного Дня домашних животных, Маненков приготовил черепашкам праздничный завтрак. Ранее URA.RU рассказало, какие животные есть у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. У нее дома живут две собаки и кот. Видео: telegram-канал Сергея Маненкова

Глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал, что дома у него живут две черепахи. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Я с большой любовью отношусь к домашним питомцам, у нас дома живут две маленькие черепашки. На удивление — они очень быстро растут», — написал Сергей Маненков. Он считает, что домашние питомцы делают людей добрее и человечнее. В честь всемирного Дня домашних животных, Маненков приготовил черепашкам праздничный завтрак. Ранее URA.RU рассказало, какие животные есть у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. У нее дома живут две собаки и кот. Видео: telegram-канал Сергея Маненкова