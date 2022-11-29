Дома у главы Белоярского района Сергея Маненкова живут две черепахи
Глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал, что дома у него живут две черепахи. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Я с большой любовью отношусь к домашним питомцам, у нас дома живут две маленькие черепашки. На удивление — они очень быстро растут», — написал Сергей Маненков.
Он считает, что домашние питомцы делают людей добрее и человечнее. В честь всемирного Дня домашних животных, Маненков приготовил черепашкам праздничный завтрак.
Ранее URA.RU рассказало, какие животные есть у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. У нее дома живут две собаки и кот.
Видео: telegram-канал Сергея Маненкова
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