Минобороны объяснило появление российских военных самолетов у Южной Кореи

30 ноября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Россия и Китай совместно патрулируют воздушное пространство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Появление российских военных самолетов у границ Южной Кореи связаны с проведением Россией и Китаем совместных воздушных учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе учений Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели воздушное патрулирование территорий. Об этом в Минобороны рассказали в связи с недавними сообщениями о нарушении России воздушных границ Южной Кореи. «Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей» — сообщили в Минобороны РФ в своем telegram-канале. Страны впервые выполнили посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме на территории РФ, а в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с требованиями международного права, границы третьих стран, согласно данным ведомства, нарушены не были. Продолжительность полета стратегических ракетоносцев составила около 8 часов. Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало о том, что два китайских и шесть российских боевых самолетов без предупреждения вошли в зону противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи. В связи с этим URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в Минобороны РФ.

Появление российских военных самолетов у границ Южной Кореи связаны с проведением Россией и Китаем совместных воздушных учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе учений Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели воздушное патрулирование территорий. Об этом в Минобороны рассказали в связи с недавними сообщениями о нарушении России воздушных границ Южной Кореи. «Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей» — сообщили в Минобороны РФ в своем telegram-канале. Страны впервые выполнили посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме на территории РФ, а в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали в соответствии с требованиями международного права, границы третьих стран, согласно данным ведомства, нарушены не были. Продолжительность полета стратегических ракетоносцев составила около 8 часов. Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало о том, что два китайских и шесть российских боевых самолетов без предупреждения вошли в зону противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи. В связи с этим URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в Минобороны РФ.