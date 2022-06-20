В «Лаборатории Касперского» рассказали об опасности VPN-сервисов

20 июня 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

VPN-сервисы не способны гарантировать анонимность пользователей в сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU VPN-сервисы могут повысить кибербезопасность пользователей, но время от времени они подвергаются атаке хакеров, из-за чего в даркнете оказываются миллионы учетных записей. Об этом URA.RU рассказал вице-президент «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский. Ранее стало известно, что власти США почти вдвое увеличили финансирование трех разработчиков VPN-сервисов — nthLink, Psiphon и Lantern. В 2015—2021 годах компании получили финансирование в размере 4,8 млн долларов. Их поддержка увеличилась после начала военной операции РФ на Украине и блокировок СМИ и соцсетей на территории России. «Сама технология VPN может существенно повысить кибербезопасность пользователей. Она позволяет установить зашифрованное соединение между устройством и VPN-сервером, который уже в свою очередь отправляет запросы конечному пункту в Интернете. Таким образом можно в зашифрованном виде передавать конфиденциальные данные, скрыть IP-адрес и местоположение. Однако мы видим, что время от времени VPN сервисы становятся жертвами хакеров. Например, в результате взлома nordvpn произошла утечка данных о 20 млн учетных записей пользователей», — сказал Вячеслав Закоржевский. При этом, как объяснил собеседник агентства, инвестирование США в VPN-сервисы может быть ответом на возросший интерес со стороны российских пользователей. «Развитие VPN-сервисов может быть связано с бизнес-интересом: сами компании инвестируют, чтобы удовлетворить спрос со стороны возросшего количества российских пользователей. Также это может быть обусловлено интересом в увеличении трафика, в том числе американских соцсетей, для развития этих платформ», — уточнил он. Киберэксперт отметил, что технология VPN не способна гарантировать анонимность в сети. «Предпочтение лучше отдавать коммерческим сервисам от известных разработчиков — это предполагает больше ответственности со стороны вендора (поставщика — прим. URA.RU). Полностью бесплатные решения часто собирают те или иные данные о пользователях, чтобы их монетизировать. Но, к сожалению, полностью анонимных сервисов не бывает, так как всегда можно получить доступ к данным со стороны хостинг-провайдеров как по запросу госорганов, так и в результате кибератаки», — заключил Закоржевский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

VPN-сервисы могут повысить кибербезопасность пользователей, но время от времени они подвергаются атаке хакеров, из-за чего в даркнете оказываются миллионы учетных записей. Об этом URA.RU рассказал вице-президент «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский. Ранее стало известно, что власти США почти вдвое увеличили финансирование трех разработчиков VPN-сервисов — nthLink, Psiphon и Lantern. В 2015—2021 годах компании получили финансирование в размере 4,8 млн долларов. Их поддержка увеличилась после начала военной операции РФ на Украине и блокировок СМИ и соцсетей на территории России. «Сама технология VPN может существенно повысить кибербезопасность пользователей. Она позволяет установить зашифрованное соединение между устройством и VPN-сервером, который уже в свою очередь отправляет запросы конечному пункту в Интернете. Таким образом можно в зашифрованном виде передавать конфиденциальные данные, скрыть IP-адрес и местоположение. Однако мы видим, что время от времени VPN сервисы становятся жертвами хакеров. Например, в результате взлома nordvpn произошла утечка данных о 20 млн учетных записей пользователей», — сказал Вячеслав Закоржевский. При этом, как объяснил собеседник агентства, инвестирование США в VPN-сервисы может быть ответом на возросший интерес со стороны российских пользователей. «Развитие VPN-сервисов может быть связано с бизнес-интересом: сами компании инвестируют, чтобы удовлетворить спрос со стороны возросшего количества российских пользователей. Также это может быть обусловлено интересом в увеличении трафика, в том числе американских соцсетей, для развития этих платформ», — уточнил он. Киберэксперт отметил, что технология VPN не способна гарантировать анонимность в сети. «Предпочтение лучше отдавать коммерческим сервисам от известных разработчиков — это предполагает больше ответственности со стороны вендора (поставщика — прим. URA.RU). Полностью бесплатные решения часто собирают те или иные данные о пользователях, чтобы их монетизировать. Но, к сожалению, полностью анонимных сервисов не бывает, так как всегда можно получить доступ к данным со стороны хостинг-провайдеров как по запросу госорганов, так и в результате кибератаки», — заключил Закоржевский.