Пермяки могут прокатиться на санях по трассе олимпийских медалистов

01 декабря 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Для таких катаний на санках шлем обязателен Фото: Антон Басанаев © URA.RU Школа олимпийского резерва «Огонек» (Чусовой, Пермский край) устраивает мастер-класс по санному спорту. Участники смогут испытать себя на трассе, на которой тренировались чемпионы России и Европы, а также призеры Олимпийских игр. «Мы подготовили соревнования на санях. Победителям подарим сувениры на память. Трасса будет свободна от профессиональных заездов на время мастер-классов», — сообщается на странице администрации Чусовского городского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Кроме мастер-класса гостей ждет экскурсия по школе «Огонек», а также прогулка по парку истории реки Чусовой. Мероприятие состоится 25 декабря. Школа олимпийского резерва «Огонек» выпустила целый ряд именитых спортсменов. Здесь, например, тренировался трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира и многократный чемпион России Альберт Демченко. Еще одна выпускница «Огонька» — Татьяна Иванова, завоевавшая в конце ноября «золото» во всероссийских соревнованиях по санному спорту. В ее копилке также серебряная и бронзовая Олимпийские медали.

Школа олимпийского резерва «Огонек» (Чусовой, Пермский край) устраивает мастер-класс по санному спорту. Участники смогут испытать себя на трассе, на которой тренировались чемпионы России и Европы, а также призеры Олимпийских игр. «Мы подготовили соревнования на санях. Победителям подарим сувениры на память. Трасса будет свободна от профессиональных заездов на время мастер-классов», — сообщается на странице администрации Чусовского городского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Кроме мастер-класса гостей ждет экскурсия по школе «Огонек», а также прогулка по парку истории реки Чусовой. Мероприятие состоится 25 декабря. Школа олимпийского резерва «Огонек» выпустила целый ряд именитых спортсменов. Здесь, например, тренировался трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира и многократный чемпион России Альберт Демченко. Еще одна выпускница «Огонька» — Татьяна Иванова, завоевавшая в конце ноября «золото» во всероссийских соревнованиях по санному спорту. В ее копилке также серебряная и бронзовая Олимпийские медали.