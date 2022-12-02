Жители ХМАО боятся менять работу

03 декабря 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

За последние два месяца количество активный резюме по версии HeadHunter стало меньше на 4% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ХМАО снижается количество людей, которые активно ищут новую работу. Сегодня наблюдается на 4% меньше резюме, в отличие от начала октября. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «В целом сегодня в Югре наблюдается на 4% меньше резюме, нежели в первую неделю октября. Наиболее заметно за этот период количество соискателей сократилось в профессиональных сферах „Спорт, фитнес, красота“ (-23%), „Добыча сырья“ (-22%), „Наука, образование“ (-17%), „Медицина, фармацевтика“ (-15%) и „Банки, инвестиции“ (-11%)», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе компании. По данным HeadHunter, активность соискателей в ХМАО падает на протяжении последних двух месяцев. Только за последнюю неделю количество активных резюме в регионе упало на 0,6%. «Снижение числа активных резюме может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, сказывается большой спрос на персонал — иначе говоря, люди попросту успешно трудоустраиваются и закрывают свои резюме. Во-вторых, определенное влияние на количество активных соискателей оказывает и частичная мобилизация. В-третьих, мы наблюдаем снижение текучести: люди держатся за работу и не спешат менять компанию в силу экономической нестабильности», — добавляют аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что «Роснефть» объявила поиски топ-менеджера в ХМАО на зарплату в 300 тысяч. Это была самая высокооплачиваемая актуальная вакансия в регионе по версии сервиса hh.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО снижается количество людей, которые активно ищут новую работу. Сегодня наблюдается на 4% меньше резюме, в отличие от начала октября. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «В целом сегодня в Югре наблюдается на 4% меньше резюме, нежели в первую неделю октября. Наиболее заметно за этот период количество соискателей сократилось в профессиональных сферах „Спорт, фитнес, красота“ (-23%), „Добыча сырья“ (-22%), „Наука, образование“ (-17%), „Медицина, фармацевтика“ (-15%) и „Банки, инвестиции“ (-11%)», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе компании. По данным HeadHunter, активность соискателей в ХМАО падает на протяжении последних двух месяцев. Только за последнюю неделю количество активных резюме в регионе упало на 0,6%. «Снижение числа активных резюме может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, сказывается большой спрос на персонал — иначе говоря, люди попросту успешно трудоустраиваются и закрывают свои резюме. Во-вторых, определенное влияние на количество активных соискателей оказывает и частичная мобилизация. В-третьих, мы наблюдаем снижение текучести: люди держатся за работу и не спешат менять компанию в силу экономической нестабильности», — добавляют аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что «Роснефть» объявила поиски топ-менеджера в ХМАО на зарплату в 300 тысяч. Это была самая высокооплачиваемая актуальная вакансия в регионе по версии сервиса hh.ru.