01 декабря 2022

В Челябинске продают караоке-бар. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Караоке баттл от Моментов. Екатеринбург
Собственник обещает доход от 300 тысяч в месяц Фото:

Караоке-бар выставили на продажу в Ленинском районе Челябинска. За здание площадью 240 квадратных метров собственник просит 17,2 млн рублей.

«Продается готовый бизнес, действующее кафе, караоке-бар. Остается оборудование (тепловое, холодильное, кухонное), полностью вся мебель и техника. Доход от 300 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что на первом и втором этаже здания расположены банкетные залы с отдельными входами. По данным собственника, в помещениях сделан ремонт.

Ранее в Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс «Акрукс» на берегу озера Кумкуль. За круглогодичную базу отдыха собственник запросил 90 млн рублей.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Караоке-бар выставили на продажу в Ленинском районе Челябинска. За здание площадью 240 квадратных метров собственник просит 17,2 млн рублей. «Продается готовый бизнес, действующее кафе, караоке-бар. Остается оборудование (тепловое, холодильное, кухонное), полностью вся мебель и техника. Доход от 300 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на первом и втором этаже здания расположены банкетные залы с отдельными входами. По данным собственника, в помещениях сделан ремонт. Ранее в Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс «Акрукс» на берегу озера Кумкуль. За круглогодичную базу отдыха собственник запросил 90 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...