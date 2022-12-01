Караоке-бар выставили на продажу в Ленинском районе Челябинска. За здание площадью 240 квадратных метров собственник просит 17,2 млн рублей.
«Продается готовый бизнес, действующее кафе, караоке-бар. Остается оборудование (тепловое, холодильное, кухонное), полностью вся мебель и техника. Доход от 300 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что на первом и втором этаже здания расположены банкетные залы с отдельными входами. По данным собственника, в помещениях сделан ремонт.
Ранее в Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс «Акрукс» на берегу озера Кумкуль. За круглогодичную базу отдыха собственник запросил 90 млн рублей.
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