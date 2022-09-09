09 сентября 2022
08 сентября 2022

На берегу озера под Челябинском продают крупную базу отдыха. Скрин

В Аргаяшском районе за 90 млн рублей продают загородный комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, база отдыха, лето, тургояк, озеро, отдых
Загородный комплекс расположен в курортном районе Челябинской области Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу круглогодичную базу отдыха на озере Кумкуль. Цена продажи готового бизнеса 90 млн рублей.

«Продается загородный комплекс „Акрукс“ расположен на живописном берегу озера Кумкуль. Отдых круглый год, комфортные номера с цифровым телевидением, холодильниками и постельными принадлежностями», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что душ и удобства расположены в номерах, есть русская и японская бани, работающий кафе-бар и банкетный зал. Также есть горка на воде и прокат лодок и катамаранов. Цена продажи составляет 90 млн рублей.

По данным СБИС, собственником ООО «Акрукс» является Константин Баенков. Это его единственный бизнес.

На базе отдыха есть даже водная горка

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В Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу круглогодичную базу отдыха на озере Кумкуль. Цена продажи готового бизнеса 90 млн рублей. «Продается загородный комплекс „Акрукс“ расположен на живописном берегу озера Кумкуль. Отдых круглый год, комфортные номера с цифровым телевидением, холодильниками и постельными принадлежностями», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что душ и удобства расположены в номерах, есть русская и японская бани, работающий кафе-бар и банкетный зал. Также есть горка на воде и прокат лодок и катамаранов. Цена продажи составляет 90 млн рублей. По данным СБИС, собственником ООО «Акрукс» является Константин Баенков. Это его единственный бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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