Мобилизованные из ХМАО прибыли в отпуск

03 декабря 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из Мегиона находятся в краткосрочном отпуске Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Мегиона (ХМАО) прибыли в отпуск. Военные приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалам защитникам Отечества, сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Дейнека. «В церемонии возложения живых цветов в Мегионе и Высоком сегодня приняли участие и наши земляки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации — Максим и Гасан. Они приехали в краткосрочный отпуск домой. Сегодня эти ребята также, как их прадеды встали на защиту своего Отечества», — сообщил мэр. День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. В память о них россияне возлагают цветы к мемориалам воинов. Ранее URA.RU писало, что глава Советского района Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. Мэр передал огромную благодарность всем жителям муницпалитета за помощь и участие в акции «Наш солдат». В рамках частичной мобилизации в России были призваны 300 тысяч военнообязанных граждан. Она проходила в период с 21 сентября по 28 октября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.

Мобилизованные жители Мегиона (ХМАО) прибыли в отпуск. Военные приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалам защитникам Отечества, сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Дейнека. «В церемонии возложения живых цветов в Мегионе и Высоком сегодня приняли участие и наши земляки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации — Максим и Гасан. Они приехали в краткосрочный отпуск домой. Сегодня эти ребята также, как их прадеды встали на защиту своего Отечества», — сообщил мэр. День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. В память о них россияне возлагают цветы к мемориалам воинов. Ранее URA.RU писало, что глава Советского района Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. Мэр передал огромную благодарность всем жителям муницпалитета за помощь и участие в акции «Наш солдат». В рамках частичной мобилизации в России были призваны 300 тысяч военнообязанных граждан. Она проходила в период с 21 сентября по 28 октября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.