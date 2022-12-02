Мобилизованные из ХМАО прибыли в отпуск

Мобилизованные жители Мегиона (ХМАО) прибыли в отпуск. Военные приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалам защитникам Отечества, сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Дейнека.
«В церемонии возложения живых цветов в Мегионе и Высоком сегодня приняли участие и наши земляки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации — Максим и Гасан. Они приехали в краткосрочный отпуск домой. Сегодня эти ребята также, как их прадеды встали на защиту своего Отечества», — сообщил мэр.
День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. В память о них россияне возлагают цветы к мемориалам воинов.
Ранее URA.RU писало, что глава Советского района Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. Мэр передал огромную благодарность всем жителям муницпалитета за помощь и участие в акции «Наш солдат».
В рамках частичной мобилизации в России были призваны 300 тысяч военнообязанных граждан. Она проходила в период с 21 сентября по 28 октября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.
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