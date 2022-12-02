02 декабря 2022

Мобилизованные из ХМАО прибыли в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные из Мегиона находятся в краткосрочном отпуске Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители Мегиона (ХМАО) прибыли в отпуск. Военные приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалам защитникам Отечества, сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Дейнека.

«В церемонии возложения живых цветов в Мегионе и Высоком сегодня приняли участие и наши земляки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации — Максим и Гасан. Они приехали в краткосрочный отпуск домой. Сегодня эти ребята также, как их прадеды встали на защиту своего Отечества», — сообщил мэр.

День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. В память о них россияне возлагают цветы к мемориалам воинов.

Ранее URA.RU писало, что глава Советского района Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. Мэр передал огромную благодарность всем жителям муницпалитета за помощь и участие в акции «Наш солдат».

В рамках частичной мобилизации в России были призваны 300 тысяч военнообязанных граждан. Она проходила в период с 21 сентября по 28 октября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.

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Мобилизованные жители Мегиона (ХМАО) прибыли в отпуск. Военные приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалам защитникам Отечества, сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Дейнека. «В церемонии возложения живых цветов в Мегионе и Высоком сегодня приняли участие и наши земляки, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации — Максим и Гасан. Они приехали в краткосрочный отпуск домой. Сегодня эти ребята также, как их прадеды встали на защиту своего Отечества», — сообщил мэр. День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. В память о них россияне возлагают цветы к мемориалам воинов. Ранее URA.RU писало, что глава Советского района Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. Мэр передал огромную благодарность всем жителям муницпалитета за помощь и участие в акции «Наш солдат». В рамках частичной мобилизации в России были призваны 300 тысяч военнообязанных граждан. Она проходила в период с 21 сентября по 28 октября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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