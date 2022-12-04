Губернатор ХМАО осмотрела жилой дом в Нижневартовске, где произошел взрыв

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск и отравилась на осмотр жилого дома, где произошел взрыв. А затем она отправилась в пункт временного размещения, где расположились жители многоэтажки, передает корреспондент URA.RU.
«Губернатор Югры Наталья Комарова осмотрела место происшествия. Там она выслушала доклад представителей служб экстренного реагирования. После чего отправилась в пункт временного размещения. Там главу региона ознакомили с условиями, в которых находятся жители пострадавшего дома, которые приняли решение остаться в ПВР», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО вылетела в Нижневартовск после того, как узнала о ЧП. Взрыв в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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