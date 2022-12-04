04 декабря 2022

Губернатор ХМАО осмотрела жилой дом в Нижневартовске, где произошел взрыв

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО прилетела в Нижневартовск Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск и отравилась на осмотр жилого дома, где произошел взрыв. А затем она отправилась в пункт временного размещения, где расположились жители многоэтажки, передает корреспондент URA.RU.

«Губернатор Югры Наталья Комарова осмотрела место происшествия. Там она выслушала доклад представителей служб экстренного реагирования. После чего отправилась в пункт временного размещения. Там главу региона ознакомили с условиями, в которых находятся жители пострадавшего дома, которые приняли решение остаться в ПВР», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО вылетела в Нижневартовск после того, как узнала о ЧП. Взрыв в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск и отравилась на осмотр жилого дома, где произошел взрыв. А затем она отправилась в пункт временного размещения, где расположились жители многоэтажки, передает корреспондент URA.RU. «Губернатор Югры Наталья Комарова осмотрела место происшествия. Там она выслушала доклад представителей служб экстренного реагирования. После чего отправилась в пункт временного размещения. Там главу региона ознакомили с условиями, в которых находятся жители пострадавшего дома, которые приняли решение остаться в ПВР», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО вылетела в Нижневартовск после того, как узнала о ЧП. Взрыв в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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