Свердловский начальник службы безопасности получил срок за взятку

Мужичину осудили за получение взятки в размере 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу в отношении начальника службы безопасности ГУП Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Мужчину осудили за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«Суд признал виновным мужчину по ч. 6 ст. 290 УК РФ „Получение взяток в особо крупном размере“. Виновному назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% заработка в доход государства», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, начальник службы безопасности ГУП Свердловской области заключил договор с юрлицом об оказании услуг по защите и обеспечению транспортной безопасности одного из автовокзалов в Екатеринбурге. «Он не предпринимал меры по выявлению нарушений в деятельности организации. За эти действия он получил от директора организации денежные средства в общей сумме 100 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.