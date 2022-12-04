04 декабря 2022
03 декабря 2022

Свердловский начальник службы безопасности получил срок за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужичину осудили за получение взятки в размере 100 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу в отношении начальника службы безопасности ГУП Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Мужчину осудили за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«Суд признал виновным мужчину по ч. 6 ст. 290 УК РФ „Получение взяток в особо крупном размере“. Виновному назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% заработка в доход государства», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, начальник службы безопасности ГУП Свердловской области заключил договор с юрлицом об оказании услуг по защите и обеспечению транспортной безопасности одного из автовокзалов в Екатеринбурге. «Он не предпринимал меры по выявлению нарушений в деятельности организации. За эти действия он получил от директора организации денежные средства в общей сумме 100 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

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В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу в отношении начальника службы безопасности ГУП Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Мужчину осудили за получение взятки. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «Суд признал виновным мужчину по ч. 6 ст. 290 УК РФ „Получение взяток в особо крупном размере“. Виновному назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% заработка в доход государства», — говорится в сообщении. Согласно данным следствия, начальник службы безопасности ГУП Свердловской области заключил договор с юрлицом об оказании услуг по защите и обеспечению транспортной безопасности одного из автовокзалов в Екатеринбурге. «Он не предпринимал меры по выявлению нарушений в деятельности организации. За эти действия он получил от директора организации денежные средства в общей сумме 100 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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