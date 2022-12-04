04 декабря 2022
03 декабря 2022

Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору безопасных новогодних подарков. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Задать интересующие вопросы свердловчане могут в рабочие дни Фото:

В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам качества новогодних подарков. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В Свердловской области стартовала горячая линия по вопросам качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. Задать интересующие вопросы по теме горячей линии свердловчане могут в рабочие дни с 8.30.00 до 17.00. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности товаров. Кроме всего, там дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков. Позвонить можно по следующим номерам: (343) 362-86-16; (343)374-14-55», — сказано в сообщении.

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В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам качества новогодних подарков. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В Свердловской области стартовала горячая линия по вопросам качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. Задать интересующие вопросы по теме горячей линии свердловчане могут в рабочие дни с 8.30.00 до 17.00. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности товаров. Кроме всего, там дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков. Позвонить можно по следующим номерам: (343) 362-86-16; (343)374-14-55», — сказано в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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