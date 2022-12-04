Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору безопасных новогодних подарков. Скрин

05 декабря 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Задать интересующие вопросы свердловчане могут в рабочие дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам качества новогодних подарков. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В Свердловской области стартовала горячая линия по вопросам качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. Задать интересующие вопросы по теме горячей линии свердловчане могут в рабочие дни с 8.30.00 до 17.00. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности товаров. Кроме всего, там дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков. Позвонить можно по следующим номерам: (343) 362-86-16; (343)374-14-55», — сказано в сообщении. Скрин: Свердловский Роспотребнадзор

В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам качества новогодних подарков. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В Свердловской области стартовала горячая линия по вопросам качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. Задать интересующие вопросы по теме горячей линии свердловчане могут в рабочие дни с 8.30.00 до 17.00. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности товаров. Кроме всего, там дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков. Позвонить можно по следующим номерам: (343) 362-86-16; (343)374-14-55», — сказано в сообщении.