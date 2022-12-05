Бизнесмен проиграл мэрии Челябинска миллиардный иск из-за недостроя резиденции главы Китая

Спор в областном арбитраже из-за 20-летнего недостроя в центре Челябинска завершен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска выиграли суд у компании «Стросвязьурал-1», принадлежащей известному в городе бизнесмену Артуру Никитину, следует из базы судебных дел. Предприниматель пытался взыскать с муниципалитета порядка 1 млрд рублей в счет убытков, полученных в ходе незавершенного строительства объекта в центре города.

«Судебное заседание состоялось 5 декабря. В иске отказано полностью», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Резолютивная часть решения будет опубликована позднее.

Изначально ООО «Стройсвязьурал-1» требовало у администрации города более 1,3 млрд рублей. В ноябре 2022 года юристы компании скорректировали иск, снизив сумму до 728,8 млн рублей.

«Проекту почти 20 лет. За это время стройку трижды останавливали, не дав довести ее до конца — суды признали эти решения незаконными. На основании экспертизы мы бы хотели получить компенсацию затрат, которые понесла компания в связи с этими событиями», — пояснил ранее URA.RU суть иска Никитин.

Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, бизнесмен Артур Никитин начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройку заблокировали. После прихода губернатора Бориса Дубровского и смены власти в областном центре, возникла идея перепрофилировать недостроенное здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года. Уже в начале 2020 года стало ясно, что Никитин достроить объект не успевает. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Все работы на объекте были остановлены, а недострой мэрия изъяла через суд. В сентябре 2022 года здание продали с торгов почти за 40 млн рублей.