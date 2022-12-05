Власти Перми предлагают сотрудникам оборонных предприятий не платить за парковку

Пока в зону платной парковки попадает одно предприятие ОПК — Пермская научно-производственная приборостроительная компания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Перми предложила освободить сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса от платы за парковку в центре города. Соответствующий проект находится на рассмотрении депутатов Пермской гордумы.

«Городские власти предлагают предоставить пермякам, работающим в сфере ОПК, право бесплатно размещать автомобили на платных парковках вдоль проезжей части, прилегающей к территории предприятий. Для этого мэрия разработает и утвердит порядок ведения реестра транспортных средств сотрудников», — передает «Коммерсант-Прикамье».

Издание отмечает, что эту инициативу может продвигать Алексей Андреев, директор «ПНППК» — единственного предприятия оборонно-промышленного комплекса, которое находится в зоне платной парковки. Проект должны рассмотреть на декабрьском заседании Пермской гордумы.