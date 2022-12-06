В Перми запустят производство эко-упаковки для яиц

Предприятие сможет выпускать более 3 млн эко-упаковок в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермское предприятие «Эксперт-Упаковка» запустит новое производство эко-упаковки для яиц. Это стало возможным благодаря одобренному займу компании Фондом развития промышленности (ФРП), сообщает сайт правительства региона.

«Представители предприятия „Эксперт-Упаковка“ рассказали, что запуск современного высокотехнологичного производства позволит нарастить объем производства эко-контейнеров на десяток яиц почти в шесть раз — на 2,8 млн штук в месяц», — говорится на сайте кабмина. При производстве тары будут применяться отходы и сырье из старых упаковок, что позволит перерабатывать контейнеры до 30 раз.

Бюджет проекта нового производства составляет около 143 млн рублей, 70 млн из которых выделит ФРП. Для реализации проекта на предприятия будут созданы новые рабочие места. Также представители компании планируют реализовывать продукции на территории своего и некоторых соседних регионов.