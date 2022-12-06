06 декабря 2022

Военнослужащего из Озерска вернули в РФ из украинского плена

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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Сейчас военный в безопасности, проходит реабилитацию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Озерска (Челябинская область) вернули из украинского плена в рамках прошедшего недавно обмена. Совместно с другими освобожденными бойцами его доставили на безопасную территорию РФ. Об этом URA.RU сообщил глава города Евгений Щербаков.

«Военнослужащий был освобожден из украинского плена. Сейчас он проходит курс реабилитации. Жители с нетерпением ждут его возвращения в город. Для них он настоящий герой», — сообщил URA.RU Щербаков.

Глава города добавил, что администрация находится на связи с семьей военнослужащим. Он выразил им слова поддержки.

Ранее из плена был обменян житель Карталинского района. Глава района Анатолий Вдовин сообщил, что бойцу и семье будет оказана поддержка.

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Военнослужащего из Озерска (Челябинская область) вернули из украинского плена в рамках прошедшего недавно обмена. Совместно с другими освобожденными бойцами его доставили на безопасную территорию РФ. Об этом URA.RU сообщил глава города Евгений Щербаков. «Военнослужащий был освобожден из украинского плена. Сейчас он проходит курс реабилитации. Жители с нетерпением ждут его возвращения в город. Для них он настоящий герой», — сообщил URA.RU Щербаков. Глава города добавил, что администрация находится на связи с семьей военнослужащим. Он выразил им слова поддержки. Ранее из плена был обменян житель Карталинского района. Глава района Анатолий Вдовин сообщил, что бойцу и семье будет оказана поддержка.
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