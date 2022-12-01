Житель челябинского района вернулся из украинского плена

Сейчас военнослужащий проходит курс восстановления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Карталинского района Челябинской области вернулся из украинского плена, в который он попал во время участия в спецоперации. Об этом URA.RU сообщил глава района Анатолий Вдовин.

«Наш карталинский военнослужащий вернулся из украинского плена в ходе последнего обмена между сторонами. Он записал видео, в котором обратился ко всем причастным к его возвращению. Я поразился тому, как у него горят глаза. Он настоящий боец. Это великое дело, когда пацаны возвращаются», — рассказал URA.RU Вдовин.

Глава района добавил, что счастлив такому удачному исходу событий. По словам Вдовина, мать военнослужащего потратила много нервов и жизненных сил, ожидая сына.

Женщина рассказала районному изданию «Карталинская новь», что ее сын пропал в конце сентября. Через интернет она узнала, что его взяли в плен. И буквально на днях ей поступил первый за долгое звонок от сына.

«Вчера вечером поступил звонок с незнакомого номера, я взяла трубку, прозвучало: «Мам, привет». Мою радость ничем нельзя было измерить, руки тряслись, — поделилась с изданием мать военнослужащего.

Обмен прошел 1 декабря в формате 50 на 50. Как сообщили в Минобороны РФ, бойцы возращены на территорию РФ. В плену им грозила смертельная опасность. По словам побывавших в украинском плену солдат, их пытали, били током, пытаясь узнать информацию. После расстрела российских военнопленных украинскими боевиками, в Госдуме РФ отметили, что ВСУ нарушают международное гуманитарное право, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и призвали наказать ответственных за расстрел.