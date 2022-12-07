В ХМАО появился засекреченный город для студентов

08 декабря 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Югорские студенты погрузились в трехдневный бизнес-тренинг Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Капитаны» В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) прошел бизнес-тренинг для студентов «Город 423». Этот уникальный образовательный модуль является одним из завершающих этапов программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Как сообщают организаторы, он разработан как симулятор жизни большого города специально для молодых людей, которые хотят открыть собственное дело, не дожидаясь окончания учебы. 72 студента из четырех югорских вузов — участники второго сезона программы «Я в деле», — в течение трех дней жили в засекреченном городе, смоделированном на базе центра специальной подготовки «Сибирский легион» в Сургуте. «Интенсив проходил при температуре -38 градусов, но наши ребята с боевым северным духом и сибирским характером продолжали выполнять задания и квесты на улице», — поделился с URA.RU руководитель программы «Я в деле» в ХМАО, заместитель руководителя партии «Новые люди» в Югре Никита Лескин. Тренинг проходил в условиях сибирских морозов Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Капитаны» Образовательный тренинг в формате реалити погрузил участников в систему местного самоуправления, где организаторы — это городские службы и мэрия, а участники — полноценные жители, которые учатся быть управленцами и бизнесменами, работать в команде, тестировать стратегии переговоров. По мнению организаторов, формат игры интересен тем, что дает человеку раскрыться и что-то сделать. «В игре ты проживаешь те же процессы, что и в жизни, но ошибки даются дешевой ценой. Благодаря геймефикации участники интенсива решали конфликтные ситуации, определяли эффективный способ взаимодействия. Делясь впечатлениями, многие рассказывали, что у них был страх коммуникации. И это перестало быть проблемой после прохождения интенсива», — рассказывает Никита Лескин. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России, РЭУ имени Г.В. Плеханова совместно с благотворительным фондом поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ». Кураторами программы выступают депутаты фракции «Новые люди в Государственной думе. Куратор программы «Я в деле» в ХМАО, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис рассказал редакции о самой программе и о том, почему так важно в современной жизни обладать предпринимательскими навыками. Куратор программы «Я в деле» в ХМАО, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Капитаны» «Сегодня предпринимательство — это базовая грамотность 21 века. И развитие молодежного предпринимательства — очень важное направление государственной политики в сфере поддержки бизнеса. Начиная собственное дело, молодые люди обеспечивают не только собственную занятость, но и новые рабочие места», — считает Роза Чемерис, депутат ГД от Новых людей, курирующая реализацию программы «Я в деле» в ХМАО. «Студенты, подростки очень тонко чувствуют динамику жизни и бизнеса, не боятся рисковать и готовы к новым подходам в работе. И программа „Я в деле“ для них — прекрасный помощник для самореализации. Она уникальна тем, что ребята не сидят и учат теорию по учебникам, а делают реальные живые проекты, которыми зарабатывают деньги», — обозначила позицию Чемерис. По задумке организаторов, в бизнес-интенсивах «Город 423» в ходе второго сезона программы «Я в деле» примут участие 3500 студентов более, чем из 60 регионов России. Ранее URA.RU писало об открытии аналогичного бизнес-интенсива на Дальнем Востоке. Более подробно о предпринимательской программе «Я в деле» можно узнать на официальном сайт проекта явделе.рф. Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Капитаны» Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Капитаны» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) прошел бизнес-тренинг для студентов «Город 423». Этот уникальный образовательный модуль является одним из завершающих этапов программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Как сообщают организаторы, он разработан как симулятор жизни большого города специально для молодых людей, которые хотят открыть собственное дело, не дожидаясь окончания учебы. 72 студента из четырех югорских вузов — участники второго сезона программы «Я в деле», — в течение трех дней жили в засекреченном городе, смоделированном на базе центра специальной подготовки «Сибирский легион» в Сургуте. «Интенсив проходил при температуре -38 градусов, но наши ребята с боевым северным духом и сибирским характером продолжали выполнять задания и квесты на улице», — поделился с URA.RU руководитель программы «Я в деле» в ХМАО, заместитель руководителя партии «Новые люди» в Югре Никита Лескин. Образовательный тренинг в формате реалити погрузил участников в систему местного самоуправления, где организаторы — это городские службы и мэрия, а участники — полноценные жители, которые учатся быть управленцами и бизнесменами, работать в команде, тестировать стратегии переговоров. По мнению организаторов, формат игры интересен тем, что дает человеку раскрыться и что-то сделать. «В игре ты проживаешь те же процессы, что и в жизни, но ошибки даются дешевой ценой. Благодаря геймефикации участники интенсива решали конфликтные ситуации, определяли эффективный способ взаимодействия. Делясь впечатлениями, многие рассказывали, что у них был страх коммуникации. И это перестало быть проблемой после прохождения интенсива», — рассказывает Никита Лескин. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России, РЭУ имени Г.В. Плеханова совместно с благотворительным фондом поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ». Кураторами программы выступают депутаты фракции «Новые люди в Государственной думе. Куратор программы «Я в деле» в ХМАО, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис рассказал редакции о самой программе и о том, почему так важно в современной жизни обладать предпринимательскими навыками. «Сегодня предпринимательство — это базовая грамотность 21 века. И развитие молодежного предпринимательства — очень важное направление государственной политики в сфере поддержки бизнеса. Начиная собственное дело, молодые люди обеспечивают не только собственную занятость, но и новые рабочие места», — считает Роза Чемерис, депутат ГД от Новых людей, курирующая реализацию программы «Я в деле» в ХМАО. «Студенты, подростки очень тонко чувствуют динамику жизни и бизнеса, не боятся рисковать и готовы к новым подходам в работе. И программа „Я в деле“ для них — прекрасный помощник для самореализации. Она уникальна тем, что ребята не сидят и учат теорию по учебникам, а делают реальные живые проекты, которыми зарабатывают деньги», — обозначила позицию Чемерис. По задумке организаторов, в бизнес-интенсивах «Город 423» в ходе второго сезона программы «Я в деле» примут участие 3500 студентов более, чем из 60 регионов России. Ранее URA.RU писало об открытии аналогичного бизнес-интенсива на Дальнем Востоке. Более подробно о предпринимательской программе «Я в деле» можно узнать на официальном сайт проекта явделе.рф.