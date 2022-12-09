09 декабря 2022

В городе ХМАО школьников перевели на дистант из-за ОРВИ

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В Нефтеюганске школьники с 10 по 16 декабря будут учиться дистанционно Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом учащихся 1-8 классов перевели на дистанционное обучение в период с 10 по 16 декабря. Об этом глава города Эльвира Бугай сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с высоким ростом заболеваемости среди учащихся 7-14 лет было принято решение обеспечить реализацию образовательных программ с 1 по 8 классы в формате электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — написала мэр. Решение приняли представители городской санитарно — эпидемиологической комиссии.

Ранее сообщалось, что в Нягани учащиеся школ с 1 по 8 класс также перешли на дистанционный формат обучения. Детские сады продолжат свою работу с условием недопущения одновременного большого скопления детей и их сопровождающих.

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В Нефтеюганске (ХМАО) из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом учащихся 1-8 классов перевели на дистанционное обучение в период с 10 по 16 декабря. Об этом глава города Эльвира Бугай сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В связи с высоким ростом заболеваемости среди учащихся 7-14 лет было принято решение обеспечить реализацию образовательных программ с 1 по 8 классы в формате электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — написала мэр. Решение приняли представители городской санитарно — эпидемиологической комиссии. Ранее сообщалось, что в Нягани учащиеся школ с 1 по 8 класс также перешли на дистанционный формат обучения. Детские сады продолжат свою работу с условием недопущения одновременного большого скопления детей и их сопровождающих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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