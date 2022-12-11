11 декабря 2022
10 декабря 2022

Российские комиксы начала XX века представят на Пермском книжном фестивале

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Паблик Маркет. Цены и товары., комикс, гот комик
Уникальные издания можно будет увидеть уже в декабре Фото:
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300-летие Перми

На Пермском книжном фестивале посетителям покажут издание отечественных комиксов, начиная с 1911 года. Его в город привезет издательство «ТриМаГ», рассказали в проектном офисе «Пермь-300».

«Издательство „ТриМаг“ презентует архивы журналов „Мурзилка“ и „Веселые картинки“. Также будет презентовано издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня», — сообщается на сайте 300-летия Перми.

Всего на фестивале соберутся три десятка книжных компаний, которые представят издания для взрослых и детей, художественную и образовательную литературу. Мероприятие пройдет 23—25 декабря в пространстве «Завод Шпагина».

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На Пермском книжном фестивале посетителям покажут издание отечественных комиксов, начиная с 1911 года. Его в город привезет издательство «ТриМаГ», рассказали в проектном офисе «Пермь-300». «Издательство „ТриМаг“ презентует архивы журналов „Мурзилка“ и „Веселые картинки“. Также будет презентовано издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня», — сообщается на сайте 300-летия Перми. Всего на фестивале соберутся три десятка книжных компаний, которые представят издания для взрослых и детей, художественную и образовательную литературу. Мероприятие пройдет 23—25 декабря в пространстве «Завод Шпагина».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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