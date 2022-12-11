Российские комиксы начала XX века представят на Пермском книжном фестивале

Уникальные издания можно будет увидеть уже в декабре
новость из сюжета300-летие Перми
На Пермском книжном фестивале посетителям покажут издание отечественных комиксов, начиная с 1911 года. Его в город привезет издательство «ТриМаГ», рассказали в проектном офисе «Пермь-300».
«Издательство „ТриМаг“ презентует архивы журналов „Мурзилка“ и „Веселые картинки“. Также будет презентовано издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня», — сообщается на сайте 300-летия Перми.
Всего на фестивале соберутся три десятка книжных компаний, которые представят издания для взрослых и детей, художественную и образовательную литературу. Мероприятие пройдет 23—25 декабря в пространстве «Завод Шпагина».
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