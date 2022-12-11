Изобретатель из ХМАО готовится к запуску серийного производства своего ноу-хау для нужд армии

В ХМАО запускают в производство устройство для БПЛА в помощь военным в зоне СВО

Уже месяц изобретение тестируют в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Изобретатель из ХМАО готовится запустить в серию устройство для сбрасывания гранат с квадрокоптера, которое российские военные смогут использовать в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил глава Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов, который и презентовал изобретение военным.

«У нас сейчас две штуки тестируют в СВО. Отзывы уже есть, и все только положительные. Аппараты работают хорошо. Парни отзываются положительно. Сброс происходит хорошо. Вот 19 декабря поеду туда [в зону боевых действий], буду узнавать подробности. На месте с парнями уже обсудим нюансы, выясню, под какой боеприпас лучше их готовить. И уже по приезду, думаю, начнется производство», — сообщил Логинов.

Изначально оборудование югорских изобретателей тестировалось в ХМАО. А после успешных испытаний два первых экземпляра были отправлены на передовую. Военные пользуются ими уже около месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО изобретатели создали модификацию беспилотников для военных в зоне СВО. Местные жители модифицировали устройство для сбрасывания гранат с квадрокоптера, которое могут использовать российские военные.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.