В ХМАО изобретатели создали модификацию беспилотников для военных в зоне СВО

09 ноября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Благодаря изобретению солдаты будут точнее сбрасывать гранаты с квадрокоптера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО местные жители модифицировали устройство для сбрасывания гранат с квадрокоптера, которое российские военные смогут использовать в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил глава Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов. «Наши местные „кулибины“ из Югры, город называть не буду, изобрели сбрасыватель гранат для квадрокоптера. Его уникальность в том, что у него есть специальная площадка для жесткого крепления к коптеру. Из-за чего в работе он более стабилен и гранаты приземляются точнее. Сейчас же для крепления подобных устройств используют подручные средства, ну, например, веревку», — сообщил Логинов. В ближайшие дни изобретение местных умельцев планируют отправить в зону проведения специальной военной операции для тестирования. Пока же изобретение проверяется в мирной обстановке на территории округа. «Если оборудование хорошо себя зарекомендует, то его начнут изготавливать уже на производстве», — добавил Логинов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Гумкорпуса Эдуард Логинов сообщил, чем опасны телефоны из России в зоне боевых действий. По словам общественника, мобильные телефоны из РФ очень хорошо пеленгуются. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.

В ХМАО местные жители модифицировали устройство для сбрасывания гранат с квадрокоптера, которое российские военные смогут использовать в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил глава Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов. «Наши местные „кулибины“ из Югры, город называть не буду, изобрели сбрасыватель гранат для квадрокоптера. Его уникальность в том, что у него есть специальная площадка для жесткого крепления к коптеру. Из-за чего в работе он более стабилен и гранаты приземляются точнее. Сейчас же для крепления подобных устройств используют подручные средства, ну, например, веревку», — сообщил Логинов. В ближайшие дни изобретение местных умельцев планируют отправить в зону проведения специальной военной операции для тестирования. Пока же изобретение проверяется в мирной обстановке на территории округа. «Если оборудование хорошо себя зарекомендует, то его начнут изготавливать уже на производстве», — добавил Логинов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Гумкорпуса Эдуард Логинов сообщил, чем опасны телефоны из России в зоне боевых действий. По словам общественника, мобильные телефоны из РФ очень хорошо пеленгуются. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.