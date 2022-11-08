В ХМАО изобретатели создали модификацию беспилотников для военных в зоне СВО

В ХМАО местные жители модифицировали устройство для сбрасывания гранат с квадрокоптера, которое российские военные смогут использовать в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил глава Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов.
«Наши местные „кулибины“ из Югры, город называть не буду, изобрели сбрасыватель гранат для квадрокоптера. Его уникальность в том, что у него есть специальная площадка для жесткого крепления к коптеру. Из-за чего в работе он более стабилен и гранаты приземляются точнее. Сейчас же для крепления подобных устройств используют подручные средства, ну, например, веревку», — сообщил Логинов.
В ближайшие дни изобретение местных умельцев планируют отправить в зону проведения специальной военной операции для тестирования. Пока же изобретение проверяется в мирной обстановке на территории округа. «Если оборудование хорошо себя зарекомендует, то его начнут изготавливать уже на производстве», — добавил Логинов.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Гумкорпуса Эдуард Логинов сообщил, чем опасны телефоны из России в зоне боевых действий. По словам общественника, мобильные телефоны из РФ очень хорошо пеленгуются.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президент РФ Владимира Путина, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.
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