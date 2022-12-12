Пермяков заманивают на работу, предлагая оформить бронь от мобилизации

13 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Во многих вакансиях теперь указывают возможность бронирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На сервисе по поиску работы HeadHunter все чаще появляются вакансии, в описание которых пермякам обещают при устройстве оформить бронь от мобилизации. Один из последних примеров — вакансия начальника участка в дочернюю компанию ПАО «Пермэнергосбыт» в Кунгуре. «Обязанности: осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью котельных, обеспечивать бесперебойное теплоснабжение потребителей в соответствии с температурным графиком. Условия: оформление согласно ТК РФ, социальные гарантии, пятидневный рабочий график, своевременная зарплата и возможность бронирования от мобилизации», — указано в описании вакансии. Отсрочку или бронь от мобилизации также предлагает АО «Сорбент». Бронь могут предоставить механикам в автомобильной компании Перми, водителям погрузчиков. А пермский завод электротехнического оборудования в вакансии оформить бронь не обещает, но указывает, что предприятие имеет право на бронирование сотрудников на случай мобилизации. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк отказался от брони от мобилизации, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Об ее окончании 28 октября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На сервисе по поиску работы HeadHunter все чаще появляются вакансии, в описание которых пермякам обещают при устройстве оформить бронь от мобилизации. Один из последних примеров — вакансия начальника участка в дочернюю компанию ПАО «Пермэнергосбыт» в Кунгуре. «Обязанности: осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью котельных, обеспечивать бесперебойное теплоснабжение потребителей в соответствии с температурным графиком. Условия: оформление согласно ТК РФ, социальные гарантии, пятидневный рабочий график, своевременная зарплата и возможность бронирования от мобилизации», — указано в описании вакансии. Отсрочку или бронь от мобилизации также предлагает АО «Сорбент». Бронь могут предоставить механикам в автомобильной компании Перми, водителям погрузчиков. А пермский завод электротехнического оборудования в вакансии оформить бронь не обещает, но указывает, что предприятие имеет право на бронирование сотрудников на случай мобилизации. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк отказался от брони от мобилизации, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Об ее окончании 28 октября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.