Добровольский отметил оперативность администраторов сообщества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что его аккаунт был заблокирован сообществом «К-Информ» в соцсетях. Соответствующий пост он разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Спасибо администраторам К-ИНФОРМ! Всего 45 минут им понадобилось, чтобы сначала переместить меня в черный список одноименных ВК-группы и ТГ-канала, а потом вернуть обратно. Правда пока только в ВК», — говорится в новости.

Страницу Алексея Добровольского заблокировали, но после разблокировки он смог оставить комментарий к посту в сообществе. Пост касался жалоб местных жителей на запись на прием к врачам. Глава ведомства отметил, что несмотря на проблемы в данном направлении, все обращения анализируются и пациентам оказывается помощь в каждой конкретной ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что жители в ЯНАО месяцами ждут записи к стоматологу. В поликлинике в Надыме прием ведут два врача, и оба в настоящий момент находятся в отпуске.