13 декабря 2022

Директора депздрава ХМАО забанили в соцсетях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой и представителей общественных организаций нового здания городской поликлиники №4, добровольский алексей
Добровольский отметил оперативность администраторов сообщества Фото:

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что его аккаунт был заблокирован сообществом «К-Информ» в соцсетях. Соответствующий пост он разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Спасибо администраторам К-ИНФОРМ! Всего 45 минут им понадобилось, чтобы сначала переместить меня в черный список одноименных ВК-группы и ТГ-канала, а потом вернуть обратно. Правда пока только в ВК», — говорится в новости.

Страницу Алексея Добровольского заблокировали, но после разблокировки он смог оставить комментарий к посту в сообществе. Пост касался жалоб местных жителей на запись на прием к врачам. Глава ведомства отметил, что несмотря на проблемы в данном направлении, все обращения анализируются и пациентам оказывается помощь в каждой конкретной ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что жители в ЯНАО месяцами ждут записи к стоматологу. В поликлинике в Надыме прием ведут два врача, и оба в настоящий момент находятся в отпуске.

Страница главы депздрава ХМАО была заблокирована

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что его аккаунт был заблокирован сообществом «К-Информ» в соцсетях. Соответствующий пост он разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Спасибо администраторам К-ИНФОРМ! Всего 45 минут им понадобилось, чтобы сначала переместить меня в черный список одноименных ВК-группы и ТГ-канала, а потом вернуть обратно. Правда пока только в ВК», — говорится в новости. Страницу Алексея Добровольского заблокировали, но после разблокировки он смог оставить комментарий к посту в сообществе. Пост касался жалоб местных жителей на запись на прием к врачам. Глава ведомства отметил, что несмотря на проблемы в данном направлении, все обращения анализируются и пациентам оказывается помощь в каждой конкретной ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что жители в ЯНАО месяцами ждут записи к стоматологу. В поликлинике в Надыме прием ведут два врача, и оба в настоящий момент находятся в отпуске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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