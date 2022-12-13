Московская проверка поставила под удар ключевого замначальника свердловской полиции

Сергей Ремезков отвечает за формирование положительного климата внутри главка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, отвечающий за климат внутри главка, набор и командирование сотрудников, оказался под ударом из-за московской ревизии, которая обнаружила в ведомстве глобальные проблемы: желание сотрудников уволиться и существенный некомплект. Информацию об этом подтвердил источник в силовых структурах.

«В главке при имеющемся некомплекте очень многие думают об уходе из-за тяжелых условий, „палочной“ системы, и это вскрылось в ходе московской проверки. Так вышло, что перед ревизией главк получил четвертого зама — Сергея Ремезкова. Именно он должен отвечать и за психологический климат, и за набор сотрудников. Генерал [Роман] Зайцев (возглавлял ревизию — прим. URA.RU) увидел колоссальные проблемы и в той, и в другой сфере», — рассказал собеседник агентства.

Он усомнился, что Ремезкову дадут поблажку как недавно вступившему в должность. По словам инсайдера, недавно назначенный замначальника рискует оказаться в «черном» списке по итогам отчета ревизоров, который будет составлен в ближайшее время. Московское руководство обратило внимание на всю работу кадрового подразделение главка, а также нашло проблемы сразу у нескольких руководителей, чьи подчиненные ждут, чтобы уволиться.

Другой инсайдер выразил мнение, что Ремезкову дадут шанс исправить ситуацию и улучшить положение дел в главке. На эту работу ему, предположительно, дадут год, за чем последуют жесткие санкции.

URA.RU направило запрос в управление по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Московская проверка, проходившая в свердловском главке полиции впервые за пять лет, началась 14 ноября и, по официальной информации, закончилась 10 декабря, однако источники URA.RU сообщают, что подчиненные Романа Зайцева остались в некоторых подразделениях и завершают задачи, которые не успели выполнять за официальный период проверки. URA.RU сообщало о выявленных проблемах в главке, где руководители вызвали личный состав на разговор и отчитали провинившихся.