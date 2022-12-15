К строительству храма планируется приступить весной 2023 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском в Сосновском районе в селе Вознесенка разрешили строить новый храм в честь Святой блаженной Матроны Московской. Проект получил положительную оценку госэкспртизы, сообщается на сайте Единого Государственного реестра заключений.

«Проект храма в честь Святой блаженной Матроны Московской в Вознесенском сельском поселении Сосновского района Челябинской области получил положительную оценку. Застройщик — местная религиозная организация православный приход храма в честь святой Блаженной Матроны Московской вознесенского сельского поселения Челябинской епархии русской православной церкви», — говорится на сайте Единого государственного реестра заключений.

На данный момент храм расположен в небольших вагончиках в Вознесенском сельском поселении. Учреждение посещают верующие трех поселений: села Вознесенка, поселка Полевое и деревни Глинка, и очень ждут возведения большого храма. Капитальное помещение с куполами и звонницей начнут возводить этой весной. Об этом URA.RU рассказали в Челябинской епархии.

«У нас закончены проектные работы. Вскоре после нового года на святках мы осветим закладной камень, и по весне начнется строительство по плану. Пока Богослужения совершаются в небольшом храме», — сообщил секретарь епархии Игорь Шестаков.

Ранее на публичных слушаниях в Челябинске 8 декабря был одобрен проект храма Иерусалимской Божьей Матери на Комсомольском проспекте. До этого на участке собирались строить новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК), но челябинцы выступили за возведение религиозного учреждения.

Осенью был выделен участок земли под строительство храма, после чего был закончен и согласован проект Скрин: соц. сети Храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской