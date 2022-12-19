19 декабря 2022

Свердловский омбудсмен Мерзлякова попала под обстрел ВСУ в Сватово. Видео

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
ПВО Центрального военного округа защитили свердловского омбудсмена Мерзлякову Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге на благотворительном балу «Женской гвардии Урала» в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова поделилась, как попала под артобстрел в зоне СВО. Передает слова омбудсмена корреспондент URA.RU.

«Я выезжала в горячие точки ЦВО, была в Сватово. Несмотря на огромный артобстрел в день нашего пребывания, мы смогли отметить „День России“ 12 июня. ПВО Центрального военного округа защитили нас», — рассказала URA.RU Татьяна Мерзлякова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что в августе она была в Алчевске. «Мы были в госпитале, там наши доктора. После этой поездки, выступая перед Путиным, как член президентского совета я представила их золотыми», — отметила омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова вручила благодарственные письма «Женской гвардии Урала», солдатам со спецоперации и военному корреспонденту URA.RU. Письма выдавались за проделанную работу в части СВО.

Ранее агентство сообщало, что «Женская гвардия Урала» собрала сотни тысяч рублей бойцам СВО на ежегодном благотворительном балу. Мероприятие проходило в екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история».

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В Екатеринбурге на благотворительном балу «Женской гвардии Урала» в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова поделилась, как попала под артобстрел в зоне СВО. Передает слова омбудсмена корреспондент URA.RU. «Я выезжала в горячие точки ЦВО, была в Сватово. Несмотря на огромный артобстрел в день нашего пребывания, мы смогли отметить „День России“ 12 июня. ПВО Центрального военного округа защитили нас», — рассказала URA.RU Татьяна Мерзлякова. Уполномоченный по правам человека добавила, что в августе она была в Алчевске. «Мы были в госпитале, там наши доктора. После этой поездки, выступая перед Путиным, как член президентского совета я представила их золотыми», — отметила омбудсмен. Татьяна Мерзлякова вручила благодарственные письма «Женской гвардии Урала», солдатам со спецоперации и военному корреспонденту URA.RU. Письма выдавались за проделанную работу в части СВО. Ранее агентство сообщало, что «Женская гвардия Урала» собрала сотни тысяч рублей бойцам СВО на ежегодном благотворительном балу. Мероприятие проходило в екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история».
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