ПВО Центрального военного округа защитили свердловского омбудсмена Мерзлякову Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге на благотворительном балу «Женской гвардии Урала» в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова поделилась, как попала под артобстрел в зоне СВО. Передает слова омбудсмена корреспондент URA.RU.

«Я выезжала в горячие точки ЦВО, была в Сватово. Несмотря на огромный артобстрел в день нашего пребывания, мы смогли отметить „День России“ 12 июня. ПВО Центрального военного округа защитили нас», — рассказала URA.RU Татьяна Мерзлякова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что в августе она была в Алчевске. «Мы были в госпитале, там наши доктора. После этой поездки, выступая перед Путиным, как член президентского совета я представила их золотыми», — отметила омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова вручила благодарственные письма «Женской гвардии Урала», солдатам со спецоперации и военному корреспонденту URA.RU. Письма выдавались за проделанную работу в части СВО.

Ранее агентство сообщало, что «Женская гвардия Урала» собрала сотни тысяч рублей бойцам СВО на ежегодном благотворительном балу. Мероприятие проходило в екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история».