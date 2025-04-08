Арестован дебошир, устроивший переполох в школе Екатеринбурга

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Евгения Кудряшова, который принес подозрительную коробку в школу №164 и сорвал занятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
«Ему избрали административный арест на пять суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — сказали в суде.
Инцидент произошел утром 7 апреля из-за ворвавшегося пьяного мужчины. На входе он бросил коробку и сказал, что там бомба. Незнакомец представился курьером. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали из учреждения.
Изначально в telegram-каналах сообщали о стрельбе в школе. Вскоре ФСБ опровергла эту информацию.
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