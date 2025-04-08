Арестован дебошир, устроивший переполох в школе Екатеринбурга

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Оглашение приговора Кучитарову Ринату в суде Курчатовского района. Челябинск, приговор, арест, тюрьма, клетка, наручники
Мужчина будет в изоляции десять суток Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Евгения Кудряшова, который принес подозрительную коробку в школу №164 и сорвал занятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Ему избрали административный арест на пять суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — сказали в суде.

Инцидент произошел утром 7 апреля из-за ворвавшегося пьяного мужчины. На входе он бросил коробку и сказал, что там бомба. Незнакомец представился курьером. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали из учреждения.

Изначально в telegram-каналах сообщали о стрельбе в школе. Вскоре ФСБ опровергла эту информацию.

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Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Евгения Кудряшова, который принес подозрительную коробку в школу №164 и сорвал занятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Ему избрали административный арест на пять суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — сказали в суде. Инцидент произошел утром 7 апреля из-за ворвавшегося пьяного мужчины. На входе он бросил коробку и сказал, что там бомба. Незнакомец представился курьером. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали из учреждения. Изначально в telegram-каналах сообщали о стрельбе в школе. Вскоре ФСБ опровергла эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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