В свердловском ГУФСИН обсуждается отставка начальника

08 апреля 2025 в 14:24 Размер текста - 17 +

Александр Федоров возглавляет региональное ГУФСИН с 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Екатеринбурге заговорили о возможной отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Федорова. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к ведомству. По словам первого собеседника, место Федорова может занять бывший руководитель исправительной колонии №53 (Верхотурье) Эдгар Каргелис. «Говорят, что Федоров якобы уже давно пообещал ему такое повышение», — объяснил источник. Второй собеседник добавил, что увольнение Федорова может быть связано с недавним задержанием его помощника — полковника Марата Кабирова. Последнему вменяют взятку в 50 тысяч рублей. Он находится под домашним арестом. В областном ГУФСИН заявили URA.RU, что сведения об отставке офицера не соответствуют действительности. По словам начальника пресс-службы ведомства Александра Левченко, Каргелис сейчас временно исполняет обязанности замначальника свердловского ГУФСИН. Федоров окончил Уфимский юридический институт МВД и Академию права и управления ФСИН в Рязани. С 2015 по 2018 год возглавлял УФСИН по Тамбовской области. Свердловским ГУФСИН он руководит с мая 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге заговорили о возможной отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Федорова. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к ведомству. По словам первого собеседника, место Федорова может занять бывший руководитель исправительной колонии №53 (Верхотурье) Эдгар Каргелис. «Говорят, что Федоров якобы уже давно пообещал ему такое повышение», — объяснил источник. Второй собеседник добавил, что увольнение Федорова может быть связано с недавним задержанием его помощника — полковника Марата Кабирова. Последнему вменяют взятку в 50 тысяч рублей. Он находится под домашним арестом. В областном ГУФСИН заявили URA.RU, что сведения об отставке офицера не соответствуют действительности. По словам начальника пресс-службы ведомства Александра Левченко, Каргелис сейчас временно исполняет обязанности замначальника свердловского ГУФСИН. Федоров окончил Уфимский юридический институт МВД и Академию права и управления ФСИН в Рязани. С 2015 по 2018 год возглавлял УФСИН по Тамбовской области. Свердловским ГУФСИН он руководит с мая 2018 года.