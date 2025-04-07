В свердловском ГУФСИН обсуждается отставка начальника

В Екатеринбурге заговорили о возможной отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Федорова. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к ведомству.
По словам первого собеседника, место Федорова может занять бывший руководитель исправительной колонии №53 (Верхотурье) Эдгар Каргелис. «Говорят, что Федоров якобы уже давно пообещал ему такое повышение», — объяснил источник.
Второй собеседник добавил, что увольнение Федорова может быть связано с недавним задержанием его помощника — полковника Марата Кабирова. Последнему вменяют взятку в 50 тысяч рублей. Он находится под домашним арестом.
В областном ГУФСИН заявили URA.RU, что сведения об отставке офицера не соответствуют действительности. По словам начальника пресс-службы ведомства Александра Левченко, Каргелис сейчас временно исполняет обязанности замначальника свердловского ГУФСИН.
Федоров окончил Уфимский юридический институт МВД и Академию права и управления ФСИН в Рязани. С 2015 по 2018 год возглавлял УФСИН по Тамбовской области. Свердловским ГУФСИН он руководит с мая 2018 года.
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