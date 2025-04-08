Губернатор Паслер собирает свердловских журналистов на встречу

Для Дениса Паслера это будет первая большая встреча с представителями СМИ
Врио свердловского губернатора Денис Паслер 16 апреля познакомится с представителями областных СМИ. Встречу с прессой анонсировал политический вице-губернатор Олег Чемезов, передает корреспондент URA.RU.
Она пройдет в формате не пресс-конференции, а знакомства. По словам Чемезова, областному департаменту информационной политики дана установка — ни в коем случае не указывать репортерам и редакторам, какие должны быть вопросы.
Паслер возглавил Свердловскую область 26 марта. Больше новостей о смене власти в регионе — в сюжете URA.RU.
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