Губернатор Паслер собирает свердловских журналистов на встречу

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Для Дениса Паслера это будет первая большая встреча с представителями СМИ
Для Дениса Паслера это будет первая большая встреча с представителями СМИ Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер 16 апреля познакомится с представителями областных СМИ. Встречу с прессой анонсировал политический вице-губернатор Олег Чемезов, передает корреспондент URA.RU.

Она пройдет в формате не пресс-конференции, а знакомства. По словам Чемезова, областному департаменту информационной политики дана установка — ни в коем случае не указывать репортерам и редакторам, какие должны быть вопросы.

Паслер возглавил Свердловскую область 26 марта. Больше новостей о смене власти в регионе — в  сюжете URA.RU.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер 16 апреля познакомится с представителями областных СМИ. Встречу с прессой анонсировал политический вице-губернатор Олег Чемезов, передает корреспондент URA.RU. Она пройдет в формате не пресс-конференции, а знакомства. По словам Чемезова, областному департаменту информационной политики дана установка — ни в коем случае не указывать репортерам и редакторам, какие должны быть вопросы. Паслер возглавил Свердловскую область 26 марта. Больше новостей о смене власти в регионе — в  сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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