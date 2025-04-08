Салют на День Победы запланировали в Екатеринбурге

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Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
Вероятность запуска салюта очень высокая Фото:

Власти планируют запустить салют в Екатеринбурге на День Победы. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-губернатор Олег Чемезов, передает корреспондент URA.RU

«Вероятность очень высокая, что салют в Екатеринбурге будет. Но это вопрос безопасности», — сказал Чемезов.

Фейерверк в честь Дня Победы в прошлом году отменили, сообщив об этом за две недели до празднования, ссылаясь на особые меры безопасности, которые действуют в центре Екатеринбурга. Однако днем 9 мая стало известно о приказе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. Поэтому его салют запустили на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе.

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Власти планируют запустить салют в Екатеринбурге на День Победы. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-губернатор Олег Чемезов, передает корреспондент URA.RU «Вероятность очень высокая, что салют в Екатеринбурге будет. Но это вопрос безопасности», — сказал Чемезов. Фейерверк в честь Дня Победы в прошлом году отменили, сообщив об этом за две недели до празднования, ссылаясь на особые меры безопасности, которые действуют в центре Екатеринбурга. Однако днем 9 мая стало известно о приказе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. Поэтому его салют запустили на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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