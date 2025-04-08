Салют на День Победы запланировали в Екатеринбурге

Вероятность запуска салюта очень высокая Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти планируют запустить салют в Екатеринбурге на День Победы. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-губернатор Олег Чемезов, передает корреспондент URA.RU

«Вероятность очень высокая, что салют в Екатеринбурге будет. Но это вопрос безопасности», — сказал Чемезов.

Фейерверк в честь Дня Победы в прошлом году отменили, сообщив об этом за две недели до празднования, ссылаясь на особые меры безопасности, которые действуют в центре Екатеринбурга. Однако днем 9 мая стало известно о приказе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. Поэтому его салют запустили на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе.