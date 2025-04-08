Свердловские власти хотят провести «Бессмертный полк» в четырех городах, но есть условие

В Свердловской области «Бессмертный полк» проведут в городах трудовой доблести

В последние годы от традиционного шествия отказывались в целях безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU

Акцию «Бессмертный полк» в Свердловской области хотят провести в «Городах трудовой доблести». Об этом на встрече с журналистами сказал вице-губернатор Олег Чемезов, передает корреспондент URA.RU.

Звание «Город трудовой доблести» в соответствии с указами президента РФ Владимира Путина имеют Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. «В четырех городах легче безопасность обеспечить, чем по всей области», — объяснил Чемезов. Но он несколько раз подчеркнул: финальное решение за спецслужбами.

В последние годы в целях безопасности власти отказывались от традиционных шествий. В 2024-м, например, в Екатеринбурге фотографии участников Великой Отечественной войны транслировали на цифровых экранах.