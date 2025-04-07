URA.RU помогло кубинцу-бомжу без пальцев уехать из Екатеринбурга на родину. Фото, видео

Кубинца, ставшего бомжом и лишившегося пальцев в Екатеринбурге, депортируют

08 апреля 2025 в 13:56 Размер текста - 17 +

Лазаро вернется в родную Кубу спустя 12 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU После публикации на сайте URA.RU 61-летний кубинец Лазаро Карденас, ставший бездомным в Екатеринбурге из-за проблем с документами, возвращается на родину. Бывший фитнес-инструктор воссоединится с семьей спустя 12 лет разлуки. История о кубинце появилась на URA.RU 10 февраля. Тогда агентство рассказывало, что Лазаро Карденас прибыл в Магнитогорск в 1986 году для обучения и решил остаться в России. В 1990-е годы, пережив серию личных неудач, он временно вернулся на родину. В 2012 году Карденас снова приехал в Россию и обосновался в Екатеринбурге, где стал преподавать сальсу и фитнес. У Лазаро появилось трое детей, однако его семейная жизнь не удалась. С 2021 года жизненные обстоятельства Карденаса ухудшились: он потерял работу, вид на жительство и остался без жилья. Из-за обморожения у него ампутировали фаланги двух пальцев. Лазаро ампутировали фаланги пальцев Фото: читатель URA.RU В марте 2024 года Карденас попал в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Екатеринбургу. Как сообщил URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, его нашли на улице. Не будет преувеличением, если сказать, что именно сотрудники полиции спасли мужчину от неминуемой гибели. «У уроженца дружественной нам Кубы могла развиться гангрена и были явные признаки других серьезных заболеваний. Поэтому представители МВД с учетом этого приняли решение доставить пациента в соответствующие медучреждения для оказания квалифицированной помощи. Ну и как итог, мужчина самостоятельно отправится к себе на родину в хорошем настроении», — отметил полковник Горелых. По его словам, при выходе из спецучреждения полиции Карденас выразил искреннюю благодарность сотрудникам екатеринбургской полиции. «Лазаро, счастливый от того, что возвращается домой, не скрывал своих эмоций. Он от души поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению, и заверил, что всегда будет с теплотой вспоминать Россию. Особо он отметил красоту русских женщин. Пусть ему и в дальнейшем по жизни сопутствует удача», — пожелал Горелых. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова лично следила за соблюдением прав задержанного (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU С первых дней пребывания Карденаса в спецучреждении уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова была проинформирована о его сложной ситуации. Омбудсмен лично посетила кубинца в медучреждении. Мерзлякова отметила, что решение о его выдворении, по сути, спасло ему жизнь, так как он был не в состоянии самостоятельно о себе заботиться. При этом, как выяснилось, Лазаро несколько лет назад потерял свой паспорт и не занимался его восстановлением. В отсутствие действующего паспорта или свидетельства на возвращение процесс депортации оказывается фактически заблокированным. Омбудсмен написала во все возможные инстанции. «От консульства Кубы и МИД РФ до Бюро международной организации по миграции и посольства Кубы — все запросы были направлены на получение необходимых документов. Однако, несмотря на все усилия, оформление паспорта или свидетельства не было произведено», — отметила Мерзлякова. Тогда правозащитница обратилась к журналисту URA.RU, надеясь, что публичное освещение ситуации поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Татьяна Мерзлякова посетила кубинца перед вылетом на родину Фото: аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области Из-за отсутствия полной информации о Лазаро корреспондент агентства приступила к поиску его родственников с целью собрать подробные сведения о нем. В ходе этих поисков удалось обнаружить его бывшую супругу, которая после развода переехала на постоянное место жительства в Грецию, забрав с собой их общих детей. Женщина охотно откликнулась на просьбу журналиста URA.RU и предоставила исчерпывающую информацию, включая копии документов. Эти документы корреспондент направила чрезвычайному послу Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендие Пене с целью оперативного восстановления личности кубинца. Спустя два месяца кубинские власти восстановили документы Карденаса и выдали ему новый паспорт. 8 апреля кубинец должен вылететь из Москвы на Кубу. «Я искренне надеюсь, что Лазаро сохранит теплые воспоминания о России. Ему предстоит вернуться на родину и заняться своим здоровьем, а предложенные нашими врачами рекомендации, я уверена, помогут ему в этом. Этот случай — яркое подтверждение того, что совместные усилия полиции, посольства Кубы, аппарата уполномоченного по правам человека и СМИ могут спасти человеку жизнь и помочь ему воссоединиться с родными», — подчеркнула омбудсмен. Редакция агентства выражает искреннюю благодарность всем, кто не остался в стороне и оказал неоценимую помощь в сложном процессе восстановления документов Лазаро Карденаса. URA.RU ценит вклад каждого, кто проявил участие и содействие в разрешении этой непростой ситуации. Мы продолжим следить за судьбой кубинца. Фото: Джанита Джаллатова Фото: Джанита Джаллатова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на сайте URA.RU 61-летний кубинец Лазаро Карденас, ставший бездомным в Екатеринбурге из-за проблем с документами, возвращается на родину. Бывший фитнес-инструктор воссоединится с семьей спустя 12 лет разлуки. История о кубинце появилась на URA.RU 10 февраля. Тогда агентство рассказывало, что Лазаро Карденас прибыл в Магнитогорск в 1986 году для обучения и решил остаться в России. В 1990-е годы, пережив серию личных неудач, он временно вернулся на родину. В 2012 году Карденас снова приехал в Россию и обосновался в Екатеринбурге, где стал преподавать сальсу и фитнес. У Лазаро появилось трое детей, однако его семейная жизнь не удалась. С 2021 года жизненные обстоятельства Карденаса ухудшились: он потерял работу, вид на жительство и остался без жилья. Из-за обморожения у него ампутировали фаланги двух пальцев. В марте 2024 года Карденас попал в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Екатеринбургу. Как сообщил URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, его нашли на улице. Не будет преувеличением, если сказать, что именно сотрудники полиции спасли мужчину от неминуемой гибели. «У уроженца дружественной нам Кубы могла развиться гангрена и были явные признаки других серьезных заболеваний. Поэтому представители МВД с учетом этого приняли решение доставить пациента в соответствующие медучреждения для оказания квалифицированной помощи. Ну и как итог, мужчина самостоятельно отправится к себе на родину в хорошем настроении», — отметил полковник Горелых. По его словам, при выходе из спецучреждения полиции Карденас выразил искреннюю благодарность сотрудникам екатеринбургской полиции. «Лазаро, счастливый от того, что возвращается домой, не скрывал своих эмоций. Он от души поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению, и заверил, что всегда будет с теплотой вспоминать Россию. Особо он отметил красоту русских женщин. Пусть ему и в дальнейшем по жизни сопутствует удача», — пожелал Горелых. С первых дней пребывания Карденаса в спецучреждении уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова была проинформирована о его сложной ситуации. Омбудсмен лично посетила кубинца в медучреждении. Мерзлякова отметила, что решение о его выдворении, по сути, спасло ему жизнь, так как он был не в состоянии самостоятельно о себе заботиться. При этом, как выяснилось, Лазаро несколько лет назад потерял свой паспорт и не занимался его восстановлением. В отсутствие действующего паспорта или свидетельства на возвращение процесс депортации оказывается фактически заблокированным. Омбудсмен написала во все возможные инстанции. «От консульства Кубы и МИД РФ до Бюро международной организации по миграции и посольства Кубы — все запросы были направлены на получение необходимых документов. Однако, несмотря на все усилия, оформление паспорта или свидетельства не было произведено», — отметила Мерзлякова. Тогда правозащитница обратилась к журналисту URA.RU, надеясь, что публичное освещение ситуации поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Из-за отсутствия полной информации о Лазаро корреспондент агентства приступила к поиску его родственников с целью собрать подробные сведения о нем. В ходе этих поисков удалось обнаружить его бывшую супругу, которая после развода переехала на постоянное место жительства в Грецию, забрав с собой их общих детей. Женщина охотно откликнулась на просьбу журналиста URA.RU и предоставила исчерпывающую информацию, включая копии документов. Эти документы корреспондент направила чрезвычайному послу Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендие Пене с целью оперативного восстановления личности кубинца. Спустя два месяца кубинские власти восстановили документы Карденаса и выдали ему новый паспорт. 8 апреля кубинец должен вылететь из Москвы на Кубу. «Я искренне надеюсь, что Лазаро сохранит теплые воспоминания о России. Ему предстоит вернуться на родину и заняться своим здоровьем, а предложенные нашими врачами рекомендации, я уверена, помогут ему в этом. Этот случай — яркое подтверждение того, что совместные усилия полиции, посольства Кубы, аппарата уполномоченного по правам человека и СМИ могут спасти человеку жизнь и помочь ему воссоединиться с родными», — подчеркнула омбудсмен. Редакция агентства выражает искреннюю благодарность всем, кто не остался в стороне и оказал неоценимую помощь в сложном процессе восстановления документов Лазаро Карденаса. URA.RU ценит вклад каждого, кто проявил участие и содействие в разрешении этой непростой ситуации. Мы продолжим следить за судьбой кубинца.