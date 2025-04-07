Стало известно, кто станет партнером выставки «Иннопром — 2025» в Екатеринбурге

Страной-партнером промышленной выставки «Иннопром — 2025», которая проводится в Екатеринбурге, станет Саудовская Аравия. Об этом сообщил директор деловой программы форума Антон Атрашкин.
«В этом году страна-партнер „Иннопрома“ — Королевство Саудовская Аравия. Страна, которая последние годы играет все более важную роль на мировой арене, активно участвует в самых важных глобальных переговорах, уникальная страна, поддерживающая добрые отношения и с Западом, и с Россией», — рассказал ТАСС Антон Атрашкин.
По его словам, фонды Саудовской Аравии часто инвестируют в российские инфраструктурные проекты и бизнесы. Атрашкин добавил, что саудовские официальные лица используют выставку, чтобы пригласить российские компании локализовать производство в индустриальных городах Саудовской Аравии.
Промышленная выставка пройдет с 7 по 10 июля. Самая большая экспозиция на «Иннопроме» будет у Саудовской Аравии — более 1,5 тысяч «квадратов». В прошлом году страной-партнером выставки были Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
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