07 апреля 2025

Стало известно, кто станет партнером выставки «Иннопром — 2025» в Екатеринбурге

Страной-партнером уральской выставки «Иннопром — 2025» станет Саудовская Аравия
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году страной-партнером «Иннопрома» были ОАЭ
В прошлом году страной-партнером «Иннопрома» были ОАЭ Фото:

Страной-партнером промышленной выставки «Иннопром — 2025», которая проводится в Екатеринбурге, станет Саудовская Аравия. Об этом сообщил директор деловой программы форума Антон Атрашкин.

«В этом году страна-партнер „Иннопрома“ — Королевство Саудовская Аравия. Страна, которая последние годы играет все более важную роль на мировой арене, активно участвует в самых важных глобальных переговорах, уникальная страна, поддерживающая добрые отношения и с Западом, и с Россией», — рассказал ТАСС Антон Атрашкин.

По его словам, фонды Саудовской Аравии часто инвестируют в российские инфраструктурные проекты и бизнесы. Атрашкин добавил, что саудовские официальные лица используют выставку, чтобы пригласить российские компании локализовать производство в индустриальных городах Саудовской Аравии.

Промышленная выставка пройдет с 7 по 10 июля. Самая большая экспозиция на «Иннопроме» будет у Саудовской Аравии — более 1,5 тысяч «квадратов». В прошлом году страной-партнером выставки были Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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Страной-партнером промышленной выставки «Иннопром — 2025», которая проводится в Екатеринбурге, станет Саудовская Аравия. Об этом сообщил директор деловой программы форума Антон Атрашкин. «В этом году страна-партнер „Иннопрома“ — Королевство Саудовская Аравия. Страна, которая последние годы играет все более важную роль на мировой арене, активно участвует в самых важных глобальных переговорах, уникальная страна, поддерживающая добрые отношения и с Западом, и с Россией», — рассказал ТАСС Антон Атрашкин. По его словам, фонды Саудовской Аравии часто инвестируют в российские инфраструктурные проекты и бизнесы. Атрашкин добавил, что саудовские официальные лица используют выставку, чтобы пригласить российские компании локализовать производство в индустриальных городах Саудовской Аравии. Промышленная выставка пройдет с 7 по 10 июля. Самая большая экспозиция на «Иннопроме» будет у Саудовской Аравии — более 1,5 тысяч «квадратов». В прошлом году страной-партнером выставки были Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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