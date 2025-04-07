07 апреля 2025

В Свердловской области перестанут работать телевизоры и радио

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Сбои ожидаются с 8 по 11 апреля Фото:

Жителей Свердловской области предупредили об отключении теле- и радиовещания на время проведения профилактических работ на вышках. Кратковременные сбои ожидаются 8—11 апреля. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.

Сегодня с 08:00 до 15:00 в Сухом Логу, Красноуфимске и поселке Ис отключают каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2. В первых двух городах сбои будут на Радио России, Воскресение, Волна ФМ, Маруся ФМ, Слог ФМ. На следующий день в такое же время жителям Сысерти, Качканара, Ачита и Зайково будут недоступны РТРС-1 и РТРС-2, Радио России, Воскресение, Волна ФМ.

РТРС-1 и РТРС-2 перестанут работать 10 апреля с 07:00 до 15:00 в Полевском, Новоуральске, Нижней Туре, Нижнеиргинском. Вместе с этим будут вещать с перебоями Радио России, Воскресение, Волна ФМ, Радио Благодать. К 11 апреля РТРС-1, РТРС-2, Волну ФМ отключат в Ирбите.

К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.

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Жителей Свердловской области предупредили об отключении теле- и радиовещания на время проведения профилактических работ на вышках. Кратковременные сбои ожидаются 8—11 апреля. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения. Сегодня с 08:00 до 15:00 в Сухом Логу, Красноуфимске и поселке Ис отключают каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2. В первых двух городах сбои будут на Радио России, Воскресение, Волна ФМ, Маруся ФМ, Слог ФМ. На следующий день в такое же время жителям Сысерти, Качканара, Ачита и Зайково будут недоступны РТРС-1 и РТРС-2, Радио России, Воскресение, Волна ФМ. РТРС-1 и РТРС-2 перестанут работать 10 апреля с 07:00 до 15:00 в Полевском, Новоуральске, Нижней Туре, Нижнеиргинском. Вместе с этим будут вещать с перебоями Радио России, Воскресение, Волна ФМ, Радио Благодать. К 11 апреля РТРС-1, РТРС-2, Волну ФМ отключат в Ирбите. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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