В поселке Рощино под Южноуральском жители передвигаются по дорогам на коньках
В поселке Рощино под Южноуральском (Челябинская область) жители катаются на коньках по обледенелой дороге. Видео с зимним развлечением отправил читатель URA.RU
Из-за погодных аномалий 19 декабря в Челябинске закрыли катки. Челябинские синоптики предупреждали о сильных осадках в виде мокрого снега и дождя в регионе в этот день. По данным ЦГМС, ожидался и сильный гололед.
К 20 декабря челябинский ЦГМС спрогнозировал морозы. После аномального тепла и дождей температура в регионе в ночь на 20 декабря местами опустилась до минус 18 градусов.
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