20 декабря 2022

Гололед на дорогах заменил жителям челябинского села каток. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, коньки, хоккей, спортивная трибуна
В поселке Рощино под Южноуральском жители передвигаются по дорогам на коньках Фото:

В поселке Рощино под Южноуральском (Челябинская область) жители катаются на коньках по обледенелой дороге. Видео с зимним развлечением отправил читатель URA.RU

Из-за погодных аномалий 19 декабря в Челябинске закрыли катки. Челябинские синоптики предупреждали о сильных осадках в виде мокрого снега и дождя в регионе в этот день. По данным ЦГМС, ожидался и сильный гололед.

К 20 декабря челябинский ЦГМС спрогнозировал морозы. После аномального тепла и дождей температура в регионе в ночь на 20 декабря местами опустилась до минус 18 градусов.

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В поселке Рощино под Южноуральском (Челябинская область) жители катаются на коньках по обледенелой дороге. Видео с зимним развлечением отправил читатель URA.RU Из-за погодных аномалий 19 декабря в Челябинске закрыли катки. Челябинские синоптики предупреждали о сильных осадках в виде мокрого снега и дождя в регионе в этот день. По данным ЦГМС, ожидался и сильный гололед. К 20 декабря челябинский ЦГМС спрогнозировал морозы. После аномального тепла и дождей температура в регионе в ночь на 20 декабря местами опустилась до минус 18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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