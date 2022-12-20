Гололед на дорогах заменил жителям челябинского села каток. Видео

21 декабря 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В поселке Рощино под Южноуральском жители передвигаются по дорогам на коньках Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Рощино под Южноуральском (Челябинская область) жители катаются на коньках по обледенелой дороге. Видео с зимним развлечением отправил читатель URA.RU Из-за погодных аномалий 19 декабря в Челябинске закрыли катки. Челябинские синоптики предупреждали о сильных осадках в виде мокрого снега и дождя в регионе в этот день. По данным ЦГМС, ожидался и сильный гололед. К 20 декабря челябинский ЦГМС спрогнозировал морозы. После аномального тепла и дождей температура в регионе в ночь на 20 декабря местами опустилась до минус 18 градусов.

В поселке Рощино под Южноуральском (Челябинская область) жители катаются на коньках по обледенелой дороге. Видео с зимним развлечением отправил читатель URA.RU Из-за погодных аномалий 19 декабря в Челябинске закрыли катки. Челябинские синоптики предупреждали о сильных осадках в виде мокрого снега и дождя в регионе в этот день. По данным ЦГМС, ожидался и сильный гололед. К 20 декабря челябинский ЦГМС спрогнозировал морозы. После аномального тепла и дождей температура в регионе в ночь на 20 декабря местами опустилась до минус 18 градусов.