Похолодание достигнет пика к 22 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После аномального тепла и дождей температура в Челябинской области опустится почти до 30-градусной отметки. Похолодание начнется уже в ночь на 20 декабря и достигнет пика к 22 декабря, сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

«В ночь на 20 декабря при прояснении столбик термометра опустится до минус 18 градусов. Ночь на 21 декабря будет еще холоднее, до 24 градусов мороза. В четверг, 22 декабря, похолодает уже до минус 27 градусов», — пояснили в ЦГМС Челябинской области.

Дни также обещают быть по-настоящему зимними: от минус восьми до минус 16 градусов. Снег продолжит идти на протяжении всех суток 20 декабря, после чего прекратится. Скорость ветра будет достигать 13-16 метров в секунду. В самом Челябинске погода будет схожей, лишь в четверг синоптики прогнозируют несколько более теплую ночь — не ниже 24 градусов мороза.

Мокрый снег и дожди начались на Южном Урале 18 декабря и продолжились в первый день рабочей недели. Из-за образования гололеда в аэропорту Челябинска задержали рейсы, в части сельских районов школьников не смогли доставить на занятия. Погодная аномалия спровоцировала ряд ДТП, в том числе с автобусами. Из-за обледенения контактной сети пришлось остановить ряд поездов.