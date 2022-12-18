18 декабря 2022
17 декабря 2022

Из-за погодной аномалии в Челябинске закрыли катки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, парк терешковой, заливка льда
Погодные условия крайне неблагоприятные для катания на коньках Фото:

В Челябинске из-за дождя и мокрого снега закрыли городские катки. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в управлении культуры мэрии.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня закрыты катки в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина и Городском саду им. А. С. Пушкина», — заявили в мэрии.

По данным Челябинского ЦГМС, 19 декабря в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики также предупредили о налипание мокрого снега и сильном гололеде.

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В Челябинске из-за дождя и мокрого снега закрыли городские катки. Об этом URA.RU сообщили 19 декабря в управлении культуры мэрии. «В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня закрыты катки в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина и Городском саду им. А. С. Пушкина», — заявили в мэрии. По данным Челябинского ЦГМС, 19 декабря в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики также предупредили о налипание мокрого снега и сильном гололеде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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