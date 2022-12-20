Свердловскому заводу ядерного оружия увеличат госзаказ

Комбинат «Электрохимприбор» увеличит объем работ по оборонному заказу

Свердловский «Электрохимприбор» увеличит объемы госзаказа (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комбинат «Электрохимприбор» (Лесной, Свердловская область), относящийся к предприятиям ядерного оружейного комплекса, в 2023 году увеличит объем работ по государственному оборонному заказу. Об этом объявил гендиректор завода Сергей Жамилов.

«Уже второй год подряд мы спокойно и планомерно завершаем работу над госконтрактами задолго до новогодних праздников. Уже активно трудимся над контрактами следующего года. Могу сказать одно — работы будет заметно больше», — написал Жамилов в своем telegram-канале.

«Электрохимприбор» входит в госкорпорацию «Росатом» и специализируется на производстве ядерных боезапасов. В частности, комбинат производит изотоп урана-235, используемый в качестве топлива для ядерных реакторов и оружия. В годы СССР предприятие занималось выпуском атомных бомб.

На фоне растущего госзаказа свердловские оборонные предприятия перешли на шестидневную рабочую неделю. Изменения, помимо прочего, коснулись заводов Ростеха, «Алмаз-Антея» и Роскосмоса.