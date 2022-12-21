В ХМАО отменены занятия для учеников первой смены

Температура воздуха опустилась до минус 34,4 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. В Сургуте, Барсово, Солнечном, Локосово, Белом Яру в школу не пойдут ученики с 1 по 11 классы первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,3 до -34,4 градусов. Скорость ветра 0-4 м/с», — говорится в сообщении об актировке.

В большей части населенных пунктов югры занятия отменены с 1 по 8 классы: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Покачи, Лангепас, Салым, Пыть-Ях, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Пойковский, Усть-Юган, Угут, Каюкова, Сайгатина, Чеускино, Каркатеевы, Юганская Обь, Покур, Вата, Аган, Зайцева речка, Излучинск, Высокий Мыс, Федоровский, Руссинская, Ульт-Ягун, Сингапай, Тром-Аган, Большетархово, Куть-Ях, Сентябрьский, Болчары, Саранпуль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Нижнесортымский, Тром-Аган, Варьеган, Новоаганск, Югорск, Радужный, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Унъюган, Коммунистический, Нягань, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской. Нялинское, Сибирский, Согом, троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Кедровый, Алтай.

В некоторых населенных пунктах актировки распространяются только на учащихся начальной школы с 1 по 4 классы. Это Ваховск, Мортка, Луговой, Юмас, Шугур, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кондинское, Куминский, Большой Атлым, Большие Леуши, Малый Атлым, Приобье, Октябрьское, Андра, Сергино, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Корлики, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьников отправили на дистант из-за ОРВИ. По данным Роспотребнадзора ХМАО, приостановлен образовательный процесс в одной школе-интернате Сургутского района, 684 классах в 53 школах в 15 муниципалитетах Югры.