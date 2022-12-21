В Перми расширяет штат завод, решивший проблему с финансами

Пермское предприятие «ПКК на Закаменной» набирает рабочих на производство

В декабре на заводе есть свободные рабочие места Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский завод «Производство керамического кирпича на Закаменной» набирает в штат новых сотрудников. Информация о вакансиях и уровне заработных плат опубликована на официальном сайте предприятия. На заводе, который по итогам прошлого года перестал быть убыточным, свободны 18 рабочих мест.

«ООО „ПКК на Закаменной“ требуются грузчик, слесарь-ремонтник, токарь, станочник широкого профиля, оператор пульта управления оборудование в производстве строительных изделий и другие специалисты. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение, доставка служебным транспортом», — сообщается на сайте.

Средний уровень предлагаемых предприятием заработных плат — 35 тысяч рублей. Больше всего на заводе готовы платить ведущему инженеру КИПиА, труд которого оценивают в 38,5 тысяч рублей. Самую низкую зарплату предлагают уборщику, принятому на неполный рабочий день. Его труд оценивают в 12 тысяч рублей. В описании части вакансий уровень зарплат не указан, например, у руководителя службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Его оклад утверждается при собеседовании.

Завод «ПКК на Закаменной» является крупнейшим пермским производителем строительного кирпича. По итогам 2021 года завод получил чистую прибыль в 900 тысяч рублей, выбравшись из многомиллионных убытков.

URA.RU также рассказывало, что рабочих на производство набирает предприятие «Соликамскбумпром». Новым сотрудникам на заводе обещают заработные платы в 200 тысяч рублей.