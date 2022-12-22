В ХМАО волонтеры «Единой России» подвели итоги гуманитарной акции за 2022 год

Активисты «Единой России» отправили из ХМАО в зону СВО более 180 тонн различных грузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО активисты партии «Единая Россия» подвели итоги акции «Все для фронта, все для Победы» за 2022 год. Информация об этом опубликована на официальном сайте партии.

«С начала специальной военной операции единороссы Югры организовали сбор гуманитарной помощи и за все время собрали более 180 тонн продуктов питания, вещей и электроприборов. Активисты партии проводят благотворительные концерты для покупки обмундирования и снаряжения нашим парням на передовой, всего на данный момент собрано более 1,7 млн рублей», — сообщил руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Югре Кирилл Медведев.

Он также отметил, что партия «Единая Россия» участвовала в акции «Собери ребенка в школу», в рамках акции детям Донбасса отправлено 175 школьных наборов, а в рамках акции «Книга Донбассу» на освобожденные территории Украины отправлено 10 тонн литературной продукции.

Ранее URA.RU рассказало, что из Сургута в Донбасс отправлен гуманитарный груз с новогодними подарками. С начала спецоперации из региона было направлено в Донбасс более 700 тонн грузов. Спецоперацию президент России Владимир Путин вынужден был объявить 24 февраля. Одной из целей СВО является защита населения Донбасса от геноцида со стороны вооруженных формирований Украины.