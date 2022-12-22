Свердловский мэр признал многолетнюю проблему города

Мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов заявил, что в 2023 году решит проблемы с общественном транспортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Качество работы общественного транспорта в Каменске-Уральском — многолетняя проблема, а исчезновение троллейбусов с улиц города в 2015 году — следствие, а не причина. Такое заявление сделал мэр города Алексей Герасимов 22 декабря на пресс-конференции с журналистами.

«Безусловно, есть проблемы. Они появились не вчера, но доставляют дискомфорт людям и требуют решения. К примеру, общественный транспорт. Качество его работы — многолетняя проблема. А исчезновение троллейбусов является следствием, а не причиной», — цитирует Герасимова пресс-служба администрации города на официальном сайте.

Глава города пояснил, что муниципалитет ищет возможные решения данных проблем. «Частные перевозчики работают в рамках муниципальных контрактов. Они испытывают дефицит персонала, имеют ограниченные ресурсы для обновления автобусного парка. Мы прорабатываем с Минтрансом области вопрос о льготной процентной ставке», — дополнил Герасимов.

Также Герасимов рассказал о необходимости обследования маршрутной сети с целью разработки более коротких маршрутов и введения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. «В 2023 году мы реализуем это», — заявил мэр.