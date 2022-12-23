Пермскому бизнесу массово грозят штрафы из-за персонажей мультсериала «Смешарики»

Персонажи из «Смешариков» стали поводом для судебных разбирательств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми предприниматели стали ответчиками в суде по делу о нарушении исключительных имущественных прав. Это выяснил корреспондент URA.RU, ознакомившись с картотекой арбитражного суда Пермского края. Заявления поданы обществами с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа», «Смешарики» и «Продюсерский центр Рики». Все три указанных юрлица являются правообладателями на персонажей мультсериала «Смешарики».

«Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления ООО „Смешарики“ к индивидуальному предпринимателю Абдурасулову Абдукодиру Абдужаборовичу о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства, возмещении расходов, определил: исковое заявление ООО „Смешарики“ принять к производству, возбудить производство по делу», — говорится в определении.

В ноябре—декабре ответчиками по делу о нарушении исключительных прав стали и другие предприниматели: Татьяна Пшеничникова, Станислав Сарахатунов (с них правообладатели взыскивают по 50 000 рублей), ООО «Мебельный дисконт-центр «Наша фабрика» (сумма взыскания 88 400 рублей), предприниматель Мирзохид Мирфайзов (100 000 рублей).

Ранее ООО «Смешарики» выиграло суд против ИП Фатхуло Акрамова. Предпринимателя обязали заплатить 50 тысяч рублей за продажу детской пижамы с изображением героя из одноименного мультсериала «Ежик».