Британская компания засудила пермячку за «Мишку Teddy»

29 августа 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с пермячки компенсацию в размере 10 тыс. рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Британская компания Carte Blanche Greetings Ltd подала в суд на продавщицу из Перми из-за нарушения авторских прав. Пермячка продавала кружки с изображением «Мишки Teddy» без разрешения правообладателя, сообщили URA.RU в Орджоникидзевском районном суде. «Суд пришел к выводу о доказанности незаконного использования ответчиком произведения исключительных прав истца», — сообщили в пресс-службе. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за использование исключительных прав в размере 10 тысяч рублей, а также стоимость кружки и госпошлину. Права на изображения «серого медвежонка с синим носом и заплаткой» были переданы художником компании Carte Blanche Greetings Ltd. Таким образом именно британская корпорация является исключительным правообладателем, а ответчик никого разрешения от них не получала, пояснили в суде. Ранее URA.RU рассказывало про подобный случай незаконного использования изображения медвежонка. Предприниматель из Перми продавал подушки с «Мишкой Teddy».

Британская компания Carte Blanche Greetings Ltd подала в суд на продавщицу из Перми из-за нарушения авторских прав. Пермячка продавала кружки с изображением «Мишки Teddy» без разрешения правообладателя, сообщили URA.RU в Орджоникидзевском районном суде. «Суд пришел к выводу о доказанности незаконного использования ответчиком произведения исключительных прав истца», — сообщили в пресс-службе. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за использование исключительных прав в размере 10 тысяч рублей, а также стоимость кружки и госпошлину. Права на изображения «серого медвежонка с синим носом и заплаткой» были переданы художником компании Carte Blanche Greetings Ltd. Таким образом именно британская корпорация является исключительным правообладателем, а ответчик никого разрешения от них не получала, пояснили в суде. Ранее URA.RU рассказывало про подобный случай незаконного использования изображения медвежонка. Предприниматель из Перми продавал подушки с «Мишкой Teddy».