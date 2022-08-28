28 августа 2022
27 августа 2022

Британская компания засудила пермячку за «Мишку Teddy»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд взыскал с пермячки компенсацию в размере 10 тыс. рублей Фото:

Британская компания Carte Blanche Greetings Ltd подала в суд на продавщицу из Перми из-за нарушения авторских прав. Пермячка продавала кружки с изображением «Мишки Teddy» без разрешения правообладателя, сообщили URA.RU в Орджоникидзевском районном суде.

«Суд пришел к выводу о доказанности незаконного использования ответчиком произведения исключительных прав истца», — сообщили в пресс-службе. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за использование исключительных прав в размере 10 тысяч рублей, а также стоимость кружки и госпошлину.

Права на изображения «серого медвежонка с синим носом и заплаткой» были переданы художником компании Carte Blanche Greetings Ltd. Таким образом именно британская корпорация является исключительным правообладателем, а ответчик никого разрешения от них не получала, пояснили в суде.

Ранее URA.RU рассказывало про подобный случай незаконного использования изображения медвежонка. Предприниматель из Перми продавал подушки с «Мишкой Teddy».

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Британская компания Carte Blanche Greetings Ltd подала в суд на продавщицу из Перми из-за нарушения авторских прав. Пермячка продавала кружки с изображением «Мишки Teddy» без разрешения правообладателя, сообщили URA.RU в Орджоникидзевском районном суде. «Суд пришел к выводу о доказанности незаконного использования ответчиком произведения исключительных прав истца», — сообщили в пресс-службе. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию за использование исключительных прав в размере 10 тысяч рублей, а также стоимость кружки и госпошлину. Права на изображения «серого медвежонка с синим носом и заплаткой» были переданы художником компании Carte Blanche Greetings Ltd. Таким образом именно британская корпорация является исключительным правообладателем, а ответчик никого разрешения от них не получала, пояснили в суде. Ранее URA.RU рассказывало про подобный случай незаконного использования изображения медвежонка. Предприниматель из Перми продавал подушки с «Мишкой Teddy».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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